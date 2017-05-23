В Манчестере после сообщения о хлопке эвакуировали торговый центр (ВИДЕО)

По некоторым данным, в ТЦ был задержан мужчина.

В Манчестере похожий на взрыв звук раздался в торговом центре. В результате оттуда были эвакуированы люди.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на западные источники, речь идет о расположенном в центре города ТЦ Arndale. По словам очевидцев, "десятки людей" выбегали из здания.

"Мы сейчас реагируем на инцидент в торговом центре Манчестера", — сказано в сообщении городской полиции.

Everyone's just come running from the direction Arndale centre. I don't know what's happened. pic.twitter.com/hovYRsluwz — Charlotte Dobson (@dobsonMEN) 23 мая 2017 г.

По информации Sky News, в манчестерском ТЦ был задержан мужчина. Сейчас об]ект вновь ужшкммт открывается для посетителей, подробности инцидента выясняются.

Полиция Манчестера работает в усиленном режиме после взрыва на стадионе "Манчестер-Арена", прогремевшего накануне вечером. Как писал TopNews, жертвами теракта стали 22 человека, еще 59 были госпитализированы. Шестеро подростков и восьмилетняя девочка числятся пропавшими без вести.