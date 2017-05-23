В Манчестере после сообщения о хлопке эвакуировали торговый центр (ВИДЕО)
Опубликовано 23.05.17 15:54
По некоторым данным, в ТЦ был задержан мужчина.
В Манчестере похожий на взрыв звук раздался в торговом центре. В результате оттуда были эвакуированы люди.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на западные источники, речь идет о расположенном в центре города ТЦ Arndale. По словам очевидцев, "десятки людей" выбегали из здания.
"Мы сейчас реагируем на инцидент в торговом центре Манчестера", — сказано в сообщении городской полиции.
По информации Sky News, в манчестерском ТЦ был задержан мужчина. Сейчас об]ект вновь ужшкммт открывается для посетителей, подробности инцидента выясняются.
Полиция Манчестера работает в усиленном режиме после взрыва на стадионе "Манчестер-Арена", прогремевшего накануне вечером. Как писал TopNews, жертвами теракта стали 22 человека, еще 59 были госпитализированы. Шестеро подростков и восьмилетняя девочка числятся пропавшими без вести.