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В Манчестере после сообщения о хлопке эвакуировали торговый центр (ВИДЕО)

Опубликовано 23.05.17 15:54 В Манчестере после сообщения о хлопке эвакуировали торговый центр (ВИДЕО)

По некоторым данным, в ТЦ был задержан мужчина.

В Манчестере похожий на взрыв звук раздался в торговом центре. В результате оттуда были эвакуированы люди.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на западные источники, речь идет о расположенном в центре города ТЦ Arndale. По словам очевидцев, "десятки людей" выбегали из здания.

"Мы сейчас реагируем на инцидент в торговом центре Манчестера", — сказано в сообщении городской полиции.

По информации Sky News, в манчестерском ТЦ был задержан мужчина. Сейчас об]ект вновь ужшкммт открывается для посетителей, подробности инцидента выясняются.

Полиция Манчестера работает в усиленном режиме после взрыва на стадионе "Манчестер-Арена", прогремевшего накануне вечером. Как писал TopNews, жертвами теракта стали 22 человека, еще 59 были госпитализированы. Шестеро подростков и восьмилетняя девочка числятся пропавшими без вести.
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