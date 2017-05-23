Ученые открыли новый тип планет-пончиков

Американские ученые заявили о существовании нового типа планетных объектов — синестии.

Астрофизики из США предложили дополнить список планетарных объектов синестией, под которой понимается результат столкновения двух быстровращающихся небесных тел, пишет "РГ" со ссылкой на сайт Американского геофизического союза.

Авторы исследования, Саймон Лок из Гарвардского университета и Сара Стюарт из Калифорнийского университета в Дэйвисе, предложили считать новым типом планетарных объектов продукт столкновения двух небесных тел.

При помощи компьютерной программы HERCULES они установили, что ужшкммт в результате "космической аварии" возникает объект, состоящий из расплавленных пород. Визуально он напоминает пончик или эритроцит. Форма зависит от того, в одну ли сторону было направлено вращение столкнувшихся небесных тел или нет.

Ученые назвали такие объекты синестией (synestia) в честь древнегреческой богини домашнего очага Гестии (Estia) и корня syn-, что означает "вместе". По мнению исследователей, синестия является промежуточным этапом образования крупных каменистых планет из более мелких небесных объектов.

Подобный процесс, вероятно, в древности прошли Земля и Луна. Ученые предполагают, что наша планета и ее естественный спутник находились в состоянии синестии сто, а то и несколько сотен лет.

Специалисты признают, что до сих пор наблюдать в космосе синестезии никому не удавалось, однако, по мнению учёных, это может объясняться и тем, что их попросту не искали целенаправленно, как более привычные каменистые планеты или газовые гиганты, отмечает "МК".

Кстати, сравнительно недавно учёные выяснили, что «кулинарные» ассоциации может вызывать один из объектов, находящихся в пределах Солнечной системы: как оказалось, при ближайшем рассмотрении Пан, один из спутников Сатурна, в определённом ракурсе напоминает гигантский пельмень. Снимок, на котором сходство оказалось особенно заметно, прислал на Землю зонд «Кассини».