 
TOP 10

1 Момент взрыва на стадионе в Манчестере попал на ВИДЕО

2 СМИ выяснили причину обысков у режиссера Кирилла Серебренникова

3 ФОТО окровавленной Арианы Гранде после теракта в Манчестере оказалось фейком

4 СМИ: Илья Глинников пытался покончить с собой из-за предательства невесты

5 СМИ: семья Дианы Шурыгиной осталась без денег и работы

6 На гонке Moto3 в одном повороте вылетели почти все гонщики (ВИДЕО)

7 "Мегафон" предложил своим абонентам три варианта компенсации после глобального сбоя

8 71-летняя Шер шокировала "голым" нарядом зрителей Billboard Music Awards (ВИДЕО)

9 В Зимбабве умирающий слон насмерть раздавил охотника за редкими животными

10 Ученые опровергли миф о пользе бокала вина в день - это прямой шаг к раку

Новости наших партнеров

В Венесуэле сожгли дом Уго Чавеса и снесли его памятники

Опубликовано 23.05.17 13:30 В Венесуэле сожгли дом Уго Чавеса и снесли его памятники

Последние два месяца граждане Венесуэлы массово протестуют против политики правительства Мадуро и требуют проведения новых выборов.

Дом экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса в городке Сабанета штата Баринас сожжен в понедельник в ходе протестов, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Nacional.

По данным издания, это было сделано в ответ на убийство в Баринасе национальной боливарианской гвардией молодого человека, в которого попала пуля. По другим данным, строение было не сожжено, а полностью разграблено. Официальных комментариев, подтверждения или опровержения этой информации пока нет, однако ужшкммт в социальных сетях появились десятки сообщений и фотографий на эту тему.

Поджог произошел после смерти как минимум одного протестующего. За время беспорядков было уничтожено пять памятников Уго Чавесу.

Также протестующие якобы сумели захватить здание командования национальной боливарианской гвардии в Баринасе и поджечь офис правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и представительство национального избирательного совета станы.

В последнее время в Венесуэле обострился политический кризис. Недовольные экономической ситуацией жители страны выходят на улицы с требованием назначения досрочных выборов. Напряженность значительно возросла после того, как в начале апреля Верховный суд постановил серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение вызвало протесты и вскоре было отменено, однако ситуацию это не исправило. По последним данным, число погибших в ходе протестов достигло 50 человек.
Другие материалы по этой теме

В США мексиканец сознался в убийстве 800 человек

Уго Чавес позвонил с того света

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга