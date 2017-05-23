В Венесуэле сожгли дом Уго Чавеса и снесли его памятники

Дом экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса в городке Сабанета штата Баринас сожжен в понедельник в ходе протестов, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Nacional.
По данным издания, это было сделано в ответ на убийство в Баринасе национальной боливарианской гвардией молодого человека, в которого попала пуля. По другим данным, строение было не сожжено, а полностью разграблено. Официальных комментариев, подтверждения или опровержения этой информации пока нет, однако ужшкммт в социальных сетях появились десятки сообщений и фотографий на эту тему.
Поджог произошел после смерти как минимум одного протестующего. За время беспорядков было уничтожено пять памятников Уго Чавесу.
Также протестующие якобы сумели захватить здание командования национальной боливарианской гвардии в Баринасе и поджечь офис правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и представительство национального избирательного совета станы.
В последнее время в Венесуэле обострился политический кризис. Недовольные экономической ситуацией жители страны выходят на улицы с требованием назначения досрочных выборов. Напряженность значительно возросла после того, как в начале апреля Верховный суд постановил серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение вызвало протесты и вскоре было отменено, однако ситуацию это не исправило. По последним данным, число погибших в ходе протестов достигло 50 человек.