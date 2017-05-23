В Венесуэле сожгли дом Уго Чавеса и снесли его памятники

Последние два месяца граждане Венесуэлы массово протестуют против политики правительства Мадуро и требуют проведения новых выборов.

Дом экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса в городке Сабанета штата Баринас сожжен в понедельник в ходе протестов, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Nacional.

VÍA: @LucioQuincioC Venezuela queman casa del engendro de Chavez en Barinas pic.twitter.com/JsgRm07JCA — El PoliTwico (@ElPoliTwico) 22 мая 2017 г.

По данным издания, это было сделано в ответ на убийство в Баринасе национальной боливарианской гвардией молодого человека, в которого попала пуля. По другим данным, строение было не сожжено, а полностью разграблено. Официальных комментариев, подтверждения или опровержения этой информации пока нет, однако ужшкммт в социальных сетях появились десятки сообщений и фотографий на эту тему.

En #Barinas queman casa materna de Chavez luego del asesinato de Yorman Bervecia (19),tras recibir disparo en el pecho, #22May pic.twitter.com/kwzyKkvUm0 — Canal985Fm (@Canal985Fm1) 22 мая 2017 г.

Поджог произошел после смерти как минимум одного протестующего. За время беспорядков было уничтожено пять памятников Уго Чавесу.

Также протестующие якобы сумели захватить здание командования национальной боливарианской гвардии в Баринасе и поджечь офис правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и представительство национального избирательного совета станы.

В последнее время в Венесуэле обострился политический кризис. Недовольные экономической ситуацией жители страны выходят на улицы с требованием назначения досрочных выборов. Напряженность значительно возросла после того, как в начале апреля Верховный суд постановил серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение вызвало протесты и вскоре было отменено, однако ситуацию это не исправило. По последним данным, число погибших в ходе протестов достигло 50 человек.