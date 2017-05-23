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На концерте "Квартала 95" в Турции россиян показали в виде зомби (ВИДЕО)

Опубликовано 23.05.17 13:33 На концерте "Квартала 95" в Турции россиян показали в виде зомби (ВИДЕО)

Во время выступления украинской студии «Квартал 95» на фестивале "Весело" в Турции комик Владимир Зеленский оскорбительно пошутил про россиян. На концерте был замечен актер Михаил Ефремов.

Актеры украинской комик-студии "Квартал 95" в рамках фестиваля "Весело", который проходил в Турции в одном из своих номеров показали россиян в виде зомби, поиздевавшись над жителями соседней страны на фоне известия о получении безвизового режима между Украиной и Европой.

Так, известный актер Владимир Зеленский, который уже был в эпицентре скандала из-за своих антироссийских действий, представляя себя в роли президента Украины Петра Порошенко, выдал со сцены следующую шутку: "Только ужшкммт что мне сказали, что россияне узнали, что мы получили безвиз, и все они уже штурмуют на границе нашу стену, все хотят стать украинцами. Честно, есть доказательства. Смотрите".

После чего на экране был показан фрагмент фильма-апокалисиса "Война миров Z" с Бредом Питтом в главной роли, где тысячи зомби штурмуют стену в Иерусалиме.

Кроме того, на фестивале украинские артисты исполнили новую патриотическую песню "Пальцем в небо Бога щекотать", где в числе прочего упомянуты потеря Украиной полуострова Крым и тема войны на Донбассе. В частности в песне есть следующие строки:

"Если б не сдали тогда полуостров, в Крыму б выступали для вас.

Если бы не пацаны на востоке, где бы вы были сейчас?".

Отметим, что на концерте украинских юмористов в Турции был замечен известный российский актер Михаил Ефремов, который ранее уже заступался за "Квартал 95". (На видео с концерта, появившегося на видеохостинге YouTube, Ефремов появляется в кадре на 0:55 сек)
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