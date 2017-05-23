Считалось, что употребление вина в небольших количествах полезно для сердечно-сосудистой системы организма.

Мнение, что бокал вина за ужином не только не навредит, но даже способствует укреплению здоровья, довольно распространено. Ученые из Канады подвергли сомнению это популярное убеждение, пишет "Ридус" со ссылкой на EurekAlert!.

Команда ученых из Центра исследований зависимостей Университета Виктории в Британской Колумбии (Канада) подтвердила, что умеренно пьющие (на момент исследований) люди действительно имели более низкий уровень смертности от сердечных заболеваний, чем непьющие.

Но ужшкммт в ходе длительного иисследования эксперты нашли камень преткновения в теории о пользе умеренного употребления: «непьющие», участвующие в подтверждающих это экспериментах, могут быть бывшими пьющими, которые отказались от алкоголя по состоянию здоровья. Кроме того, пожилые люди могут продолжать наслаждаться бокалом вина или пива за обедом просто потому, что они хорошо себя чувствуют.

Другими словами, не алкоголь способствует укреплению здоровья, а хорошее здоровье позволяет наслаждаться хмельными и солодовыми напитками в зрелом и пожилом возрасте.

Достаточно регулярно употреблять незначительное количество алкоголя, чтобы риск заболеть раком молочной железы существенно увеличился, показывает новый статистический анализ медицинских исследований за последние 25 лет.

О влиянии алкоголя на вероятность заболеть раком известно давно, соответствующие исследования проводятся с 1990-х годов и всегда показывали, что избыток алкоголя не только вреден для печени, для эндокринной системы в целом и для сердца, но и увеличивает риск онкологических заболеваний. Плохая новость в том, что даже один бокал в день влияет на такой, казалось бы, далёкий от печени орган как молочная железа. При этом, по статистике, в мире каждая восьмая женщина рискует заболеть раком груди в течение жизни, отмечает medialeaks.