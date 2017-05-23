"Мегафон" предложил своим абонентам три варианта компенсации после глобального сбоя (ВИДЕО)

Гендиректор компании Сергей Солдатенков также принес извинения клиентам оператора.

Генеральный директор компании "Мегафон" Сергей Солдатенков предложил абонентам мобильного оператора три варианта компенсации после недавних проблем со связью, произошедших в минувшую пятницу в городах Центральной России и Поволжья.

"Я хочу еще раз извиниться перед всеми нашими клиентами и партнерами, оказавшимися в этой ситуации. Все мы прекрасно понимаем, что сегодня несколько часов без связи — это чрезвычайное происшествие. И наши специалисты в пятницу сделали все ужшкммт возможное, чтобы устранить проблему максимально быстро", — заявил он в своем видеообращении к клиентам компании.

В качестве компенсации клиентам предложили: 0 минут голосовой связи + 1 ГБ трафика; 2 ГБ трафика; бесплатный просмотр одного из новых фильмов на "МегаФон.ТВ". О деталях абонентов оповестят в течение недели.

Как писал TopNews, 19-го мая 2017 года клиентов компании на несколько часов пропала сотовая связь и возможность пользоваться мобильным Интернетом.