На Ютуб ВИДЕО запечатлено выступление 71-летней поп-певицы на престижной премии в весьма откровенном образе.

71-летняя американская поп-певица Шер выступила на церемонии вручения престижной музыкальной премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе. Появление звезды на сцене в очередной раз взбудоражило публику: Шер выступила в прозрачном наряде крайне откровенного фасона, причем СМИ тут же окрестили ее образ "голым".

Шер приняла участие в церемонии вручения премии Billboard Music Awards впервые за 15 лет. Она исполнила два хита - Believe и If I Could Turn Back Time.

YouTube ВИДЕО: Шер выступила на премии Billbord в "голом" наряде