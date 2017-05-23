Путин наградил за заслуги перед Отечеством Лепса, Буйнова, солистку «Рефлекса» и губернатора Турчака

Также Владимир Путин подписал указ о награждении олигарха Михаила Гуцериева орденом Почета.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами выдающихся россиян - ордена и медали получили государственные служащие, деятели искусства, ученые, спортсмены, работники сельского хозяйства. Указ опубликован на сайте Кремля.

В списках награжденных - председатель совета директоров "Новолипецкого металлургического комбината" Владимир Лисин, чьи заслуги отмечены "Орденом Александра Невского", глава Чувашии Михаил Игнатьев, удостоенный "Орденом почета", губернатор Псковской области Андрей Турчак, получивший медаль ордена "За заслуги перед Отчеством II степени", передает ТАСС.

Турчак награжден с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу», уточняет Meduza. Андрей Турчак возглавляет Псковскую ужшкммт область с 2009 года. Ранее он входил в «Молодую гвардию Единой России», был депутатом псковского областного собрания и членом Совета Федерации. Турчака подозревают в причастности к нападению на журналиста Олега Кашина в 2010 году. В сентябре 2015 года Кашин рассказал о трех исполнителях этого преступления: все они работали на предприятии, принадлежащем семье губернатора. Турчак отверг обвинения в свой адрес, назвав их провокацией.

Ректор университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством III степени". Художественный руководитель московского театра "Et Cetera" Александр Калягин удостоен высокой государственной награды - ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", политический обозреватель "Российской газеты" Всеволод Овчинников награжден орденом "За заслуги перед Отечеством III степени", председатель совета директоров "Русснефти" Михаил Гуцериев - "Орденом почета". Такой же награды удостоен артист "Московского академического театра сатиры" Михаил Державин.

"Орденом дружбы" награждены президент "Федерации спортивной борьбы России" Михаил Мамиашвили, президент "Федерации тенниса России" Шамиль Тарпищев, президент "Федерации гандбола России" Сергей Шишкарев.

Ряд наград вручается за развитие культуры. Певец Александр Буйнов получит за это Орден дружбы; солит группы «Русские» Григорий Семин и артист (победитель конкурса «Народный артист», проходившего на телеканале «Россия») Алексей Гоман награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени; певцу Григорию Лепсу и солистке группы «Рефлекс» Ирине Тюриной будут вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, отмечает Znak.com.

За вклад в развитие медиаиндустрии Орденом почета награжден председатель совета директоров компании «РуссНефть» и поэт-песенник Михаил Гуцериев. Орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени получит актер, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин. Орденом Александра Невского наградят актера Сергея Никоненко, Орденом Почета — актера Михаила Державина.

Знаком отличия "За благодеяние" награждена главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Отдельная группа россиян удостоена орденов "Родительская слава" и медалей ордена "Родительская слава". Эти государственные награды выручаются за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Кроме того, группа россиян получила награды за отвагу, смелость и решительность, проявленные при исполнении гражданского долга и спасении людей в экстремальных условиях.