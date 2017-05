ФОТО окровавленной Арианы Гранде после теракта в Манчестере оказалось фейком

Унесший жизни 22 человек теракт в Манчестере спровоцировал настоящую панику в соцсетях. Так, один из юзеров опубликовал снимок, на котором певица Ариана Гранде, после концерта которой на стадионе прогремел взрыв, сидит о следами крови на лице и как будто пытается прийти в себя.

Позднее выяснилось, что этот снимок был сделан ещё в 2015 году во время работы над клипом. Однако фейковая фотография успела ужшкммт стать вирусной - ее переслали более ста тысяч пользователей соцсетей. При этом сама звезда чувствует себя нормально, во время теракта она не пострадала.

Fake News! This is NOT Ariana Grande in Manchester. It's from a filmset in 2015. Stay safe! pic.twitter.com/FhoqSISO4e