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Селин Дион спела My Heart Will Go On к 20-летию «Титаника» в украшениях за $3 млн (ВИДЕО)

Опубликовано 23.05.17 10:09 Селин Дион спела My Heart Will Go On к 20-летию «Титаника» в украшениях за $3 млн (ВИДЕО)

Известная певица выступила на церемонии Billboard Music Awards.

Знаменитая американская певица Селин Дион выступила на церемонии вручения премии Billboard в украшениях стоимостью $3 млн.

Как сообщает Daily Mail, мероприятие проходило в Лас-Вегасе, а Селин Дион исполнила там свой главный хит - песню My Heart Will Go On в честь 20-летия фильма "Титаник".

Украшения, в которых звезда вышла на сцену, оцениваются в $3 млн. Однако наибольший интерес журналистов вызвало также платье Дион: белоснежный наряд Stephane Rolland Haute Couture с глубоким декольте и пышными рукавами, символизирующими крылья.

Как ранее сообщал Topnews, триумфатором премии Billboard Music Awards 2017 стал канадский ужшкммт рэпер Дрейк, получивший 13 премий, в том числе «Лучший артист года», «Лучший певец», «Лучший артист Billboard 200» и «Лучший исполнитель Billboard 100».
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