"Что называется, отметился": Медведева задело выступление представителя Украины в Стамбуле

Тем временем Порошенко решил не принимать участие в саммите ОЧЭСв Стамбуле.

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву не понравилось, что представитель Украины на украинском языке на заседании Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) поставил вопрос деоккупации Крыма. Как передает УНИАН, об этом он сообщил журналистам по итогам заседания.

"Действительно, было выступление нашего украинского коллеги. Мне кажется, что в таком случае он, что называется, отметился. У него были установки, написанные украинским МИДом, он всё это по бумажке на украинской мове и прочитал. Значит, он ужшкммт выполнил свой долг. Наша позиция от этого ни в коей мере не меняется, она остаётся прежней, базируется на волеизъявлении граждан Крыма, на изменениях в Конституции Российской Федерации. Поэтому от такого рода заявлений, конечно, никаких внутренних последствий для нашей страны не возникает", - сказал Медведев.

"Что касается внешних последствий – да, Украина будет председательствовать. Если Украина хочет развивать экономические отношения, то мы к этому готовы. Мы же с вами знаем: Украина больше всех потеряла от разрушения отношений с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, потому что эти отношения на нас так или иначе во многом замкнуты", - заявил он.

"Если они хотят развивать сотрудничество в причерноморском регионе, мы к этому готовы, не хотят – это их дело. Эта дорога (кольцевая дорога вокруг Черного моря – прим.) кстати, о которой шла речь, точно была бы полезной для всех государств, и для Украины в том числе. Но такие проекты без согласия всех государств не возникают, это совершенно очевидно", - добавил Медведев.

Он заверил, что РФ будет работать и в период украинского председательства в ОЧЭС, поскольку считают эту организацию полезной.

При этом сам президент Украины Петр Порошенко проигнорировал саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), передает РИА Новости.

Ожидалось, что Порошенко примет участие в заседании глав государств и премьер-министров стран, которые входят в данное объединение. Порошенко был представлен в делегационных списках от своей страны, однако группу украинских представителей на саммите в Стамбуле возглавил вице-премьер Украины Степан Кубив.

В понедельник в Стамбуле открылся саммит ОЧЭС. Россию на нем представляет премьер-министр страны Дмитрий Медведев.