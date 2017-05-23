"Холостяк" 2017 Илья Глинников пытался покончить с собой из-за предательства невесты (ФОТО)

Герой шоу "Холостяк", 5 сезон сделал шокирующее признание в разговоре с одной из участниц.

Перед финалом шоу "Холостяк", 5 сезон, главный герой проекта Илья Глинников рассказал о тяжелом периоде своей жизни, когда из-за измены возлюбленной он пытался покончить с собой.

Как пишет "Комсомольская правда", в откровенном разговоре с одной из участниц шоу "Холостяк 2017" Мадиной Тамовой Илья Глинников признался, что однажды после расставания с девушкой актер чуть было не ушел из жизни.

"Однажды я влюбился и подумал, что вот он, мой ужшкммт человек. Я первый раз в жизни под звон колоколов сделал предложение. Я не буду вдаваться в подробности, но произошло предательство. Меня будто так взяли за ноги и разбили голову. Меня обманули, я сошел с ума на какой-то момент. Я попытался уйти из жизни, и меня откачали только наутро в больнице", - сказал он.

По мнению пользователей Сети, речь идет о коллеге Глинникова по сериалу "Интерны" Аглае Тарасовой - дочери Ксении Раппопорт. По слухам, после трех лет романтических отношений актриса изменила своему накануне свадьбы.

После случившегося Илья Глинников ставит верность девушки на первое место среди положительных качеств.

"Я должен быть уверен, что моя женщина не посмотрит в другую сторону никогда, чтобы ни случилось", - сказал герой шоу "Холостяк", 5 сезон, Илья Глинников.