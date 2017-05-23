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СМИ опубликовали скандальное письмо Дурова Суркову о контроле ФСБ "ВКонтакте"

Опубликовано 23.05.17 09:31 СМИ опубликовали скандальное письмо Дурова Суркову о контроле ФСБ "ВКонтакте"

Документ вместе с собственным комментарием передал Суркову тогдашний пресс-секретарь "ВКонтакте" Владислав Цыплухин.

"Новая газета" опубликовала письмо бывшего руководителя "Вконтакте" Павла Дурова помощнику президента России Владиславу Суркову, которое тот написал в декабре 2011 года после митингов на Болотной площади в Москве. Из него следует, что тогдашний пресс-секретарь "ВКонтакте" Владислав Цыплухин и его коллеги "блокировали радикально настроенных пользователей" и выдают информацию спецслужбам о тысячах пользователей.

Среди его постоянных адресатов — правая рука Суркова в администрации, тогдашний руководитель Управления внутренней политики (УВП) Константин Костин, «писатель» Сергей Минаев, замруководителя департамента УВП Ирина Федина.

Кроме того, Цыплухин сообщает о том, что ужшкммт он, «например», помогает крупнейшему писателю земли русской «Сергею Минаеву усилить напряжение между сторонами расколовшейся оппозиции (Чирикова — Немцов, Болотная — пл. Революции)». И добавляет: «По просьбе Минаева под моим контролем созданы группы «Мы за Немцова, встречаемся на Болотной» и «Мы за пл. Революции, за Чирикову». Теперь планируем перекрестить трафик этих двух группировок, чтобы спровоцировать конфликт».

В письме Суркову руководитель в «ВКонтакте» Дуров напоминает: «Как Вы знаете, мы уже несколько лет сотрудничаем с ФСБ и отделом «К» МВД, оперативно выдавая информацию о тысячах пользователей нашей сети в виде IP-адресов, номеров мобильных телефонов и другой информации, необходимой для их идентификации». Разумеется, эта специфическая деятельность сервиса, ориентированного на то, чтобы «всегда оставаться в контакте с теми, кто вам дорог», — оправдывается высшими государственными интересами, среди которых препятствование «распространению насилия и хаоса».

Как пишет газета, потаенный смысл письма не в этом. "Руководитель «ВКонтакте» и, судя по всему, акционеры компании мучительно разрываются между интересами бизнеса и тем, что метафорически можно назвать «государственным интересом». То есть то, что требуют от «ВКонтакте» — блокировать оппозицию в отечественном интернет-пространстве — противоречит бизнес-интересам соцсети: она теряет клиентов и проигрывает конкурентам", - уверяет издание.

Дуров убеждает Суркова в том, что навязанная (судя по всему) модель поведения «ВКонтакте» «приведет лишь к возникновению у американцев серьезного конкурентного преимущества, конечным результатом которого станет утрата контроля с нашей с Вами стороны».
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