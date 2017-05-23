График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК: в столице начались профилактические отключения

Отключение горячей воды в Москве в 2017 году : узнать график отключения горячей воды в Москве 2017 по адресу можно с помощью специального онлайн-сервиса на сайте МОЭК.

Отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК: узнать график можно в Сети

В Москве накануне начались летние профилактические отключения горячей воды. По информации ТАСС, срок отключения горячей воды в 2017 году в Москве не должен превышать 10 дней, а в некоторых случаях - недели.

"В это время специалисты проводят профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и в центральных тепловых ужшкммт пунктах, диагностику сетей, перекладку трубопроводов с применением новых технологий", - подчеркнул представитель столичной мэрии.

Всего ремонтно-профилактическими работами будут охвачены 71 тысяча зданий, в том числе около 33 тыс. жилых домов. В 5006 зданиях, в том числе в 3,1 тыс. жилых домов на период проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода отключаться не будет. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному сезону планируется завершить к 25 августа.

Отключения горячей воды в Москве начались во всех округах столицы.

"Для каждого района подготовлен свой график отключения", - подчеркнули в мэрии, добавив, что узнать "час икс" для своего адреса москвичи смогут на сайте компании "МОЭК", основного поставщика тепла в столице: www.oaomoek.ru.

Если житель Москвы не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте, это означает, что горячее водоснабжение и отопление дома осуществляет другая организация, и тогда появится соответствующее уведомление.

Оставить жалобу на нарушение графика отключения горячей воды в Москве в 2017 году можно будет на портале "Наш город".

Как писал TopNews, сроки отключения горячей воды в Москве в этом году были сдвинуты на две недели из-за царившей холодной погоды.