СМИ: Путин может пойти на выборы самовыдвиженцем, собрав 300 тысяч подписей

Пока действующий российский лидер официально не заявил о том, будет ли он участвовать в выборах.

Действующий президент России Владимир Путин может пойти на выборы главы государства в 2018 году в качестве самовыдвиженца, а не от партии. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на четыре близких к Кремлю источника. По информации издания, необходимая для выдвижения кампания по сбору подписей будет в этом случае хорошей подготовкой к предвыборной.

На сегодняшний день действующий президент России официально ужшкммт не заявил о том, будет ли он участвовать в выборах, хотя источники издания утверждают, что некоторое время назад по итогам совещаний с экспертами в Кремле было подготовлено несколько сценариев президентской кампании, среди которых рассматривался как вариант самовыдвижения, так и вариант выдвижения от партии "Единая Россия".

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов об этом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил ждать: "Пока до этого не дошли".

Эксперты отмечают, что аргументация тех, кто выступает за самовыдвижение президента, довольно проста: избирательная аудитория Владимира Путина значительно шире, чем у партии. Кроме того, многие граждане, поддерживающих другие партии, при этом готовы поддержать президента.

По закону "О выборах президента РФ", баллотироваться в президенты можно либо от партии, имеющей фракцию в Государственной думе, либо в порядке самовыдвижения. Во втором случае кандидат должен получить поддержку "группы избирателей" (минимум 500 человек), а также собрать не менее 300 тысяч подписей из десятков регионов (не более 7500 в одном).

Отметим, что Владимир Путин шел на выборы в качестве самовыдвиженца в 2000-м и 2004 годах.