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Какой сегодня праздник: 23 мая 2017 года отмечается церковный праздник День Святого Симона

Опубликовано 22.05.17 23:50 Какой сегодня праздник: 23 мая 2017 года отмечается церковный праздник День Святого Симона

Сегодня 23 мая также отмечается Всемирный день черепахи.

Какой сегодня праздник 23 мая: Всемирный день черепахи

23 мая 2017 года во всем мире отмечается День черепахи. Зарождение этого дня произошло в 2000 году, когда Американское общество по спасению черепах приняло решение об учреждении данного дня. 

Цель проведения Всемирного дня черепахи заключается в привлечении внимания людей к проблемам вымирания огромного количества черепах из-за близкого соседства с людьми. Каждый год ужшкммт праздник сопровождается различными акциями в местах обитания этих пресмыкающихся. 

Какой сегодня церковный праздник, 22 мая: Симонов день

Церковь 23 мая вспоминает святого Симона Кананита, являвшегося одним из сподвижников и учеников Иисуса Христа. Согласно преданию, праведник проповедовал в Египте, Иудее и Ливии. По некоторым сведениям, Симон также пребывал и в Британии, причем святой принял мученическую смерть на территории Черноморского побережья. 

На Руси в этот день крестьяне ничего не делали на земле, поскольку считалось, что она в этот день отдыхает. На Симона нельзя было забивать в землю колья и тревожить другими острыми предметами, зато было полезно пройтись по ней босиком и зарядиться энергией. 

Симонов день считался самым удачным для сбора лекарственных трав и корений.
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