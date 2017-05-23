Курс доллара на сегодня, 23 мая 2017: курс доллара вырастет до 62 рублей - прогноз МЭР

Курс валют на сегодня, 23 мая 2017: ЦБ РФ опустил официальные курсы доллара и евро.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 23 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 23 мая 2017 опустился на 66,1 копеек и составил 56,49 руб., курс евро на сегодня упал на 47,6 копеек - до 63,1 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник составила 59,5 рубля.

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По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, к концу 2017 года с большой долей вероятности доллар будет стоить 62-63 рубля, причем это – оптимистичный вариант развития событий.

Он отметил, что ужшкммт при условии продления срока действия соглашения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и независимых производителей об ограничении добычи сырья курс национальной валюты к концу 2017 года снизится до 62–63 рублей за доллар.

Всего же у ведомства было два варианта прогноза. Так, базовый предполагает снижение цены на нефть до 40 долларов к концу года и ослаблением рубля до 68 рублей, а другой вариант исходил из сохранения текущего курса нацвалюты.

"Соответственно, если мы идем по более "высокой" нефти, у нас курс не 68 рублей за доллар, а может быть 62-63 рубля при текущих ценах на нефть — мы идем ближе к этим значениям", - цитирует Орешкина ТАСС.