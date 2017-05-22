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В «Блоке Петра Порошенко» выступили против виз с Россией

Опубликовано 22.05.17 22:03 В «Блоке Петра Порошенко» выступили против виз с Россией

Вопрос введения визового режима с Россией может быть обсужден 25 мая.

Заместитель руководителя фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП) в Верховной Раде Украины Алексей Гончаренко сообщил, что большинство депутатов ББП высказались против введения виз с Россией, сообщает ТАСС.

«Сегодня на заседании фракции звучали разные мнения. Большинство высказывалось против такой инициативы их коллег, которые озвучивали свою позицию по вопросу введения виз (с Россией). Но никакие решения мы не принимали», — сказал Гончаренко.

При этом депутат подчеркнул, что на заседании фракции высказывались ужшкммт сомнения в реализации визового режима с Россией. Он также заявил, что вопрос введения визового режима с Россией может быть обсужден 25 мая. «Никаких решений мы не принимали, потому что такого пункта нет в повестке дня на текущей неделе. Возможно, мы вернемся к обсуждению этого вопроса в четверг», — заявил Гончаренко.

Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва, скорее всего, будет исходить в визовых вопросах с Украиной из принципа взаимности.
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