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Экс-жена Потанина подала к нему новый иск на 850 миллиардов рублей

Опубликовано 22.05.17 21:10 Экс-жена Потанина подала к нему новый иск на 850 миллиардов рублей

Причиной подачи иска стал отказ суда разделить акции «Норникеля», которыми владеет Владимир Потанин.

Бывшая жена бизнесмена Владимира Потанина подала новый иск против него. В общей сложности речь идет о сумме в 849,2 миллиарда рублей, что эквивалентно почти 15 миллиардам долларов, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на журнал Forbes.

В своем иске Наталья Потанина требует признать общим имуществом бывших супругов акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso, Lovenco, а также ряд других активов и поделить их между ними. Помимо этого, она хочет взыскать ужшкммт за причитающуюся ей долю денежную компенсацию. 

По словам представителя Потаниной, причиной подачи иска стал отказ суда разделить акции «Норникеля», которыми владеет Владимир Потанин. В решении указывалось, что акции напрямую не принадлежат бизнесмену, однако всеми признается, что он является бенефициарным собственником этих бумаг.

Напомним, развод Потаниных состоялся в феврале 2014 года. По решению суда Потанина обязали выделять бывшей супруге 8,5 миллионов рублей на содержание ребенка. При этом вопрос о разделе имущества до конца так и не был улажен.
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