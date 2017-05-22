 
TOP 10

1 "Мой народ проживет без соцсетей": слова Порошенко возмутили украинцев

2 Умер известный спортивный комментатор Владимир Перетурин (ФОТО)

3 Чайная ложечка за 14 000, салфетница за 32 000: Навальный узнал о закупках для вертолета "Роснефти"

4 Тысячи верующих стоят в 1,5-километровой очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве (ВИДЕО)

5 Ученые доказали факт сговора стран-участниц "Евровидения"

6 Якубович впервые рассказал об аварии с летальным исходом (ВИДЕО)

7 Евгений Киселев назвал имя возможного преемника Путина

8 Маккейн в прямом эфире оскорбил Лаврова и Путина

9 Меланья Трамп отшвырнула руку Трампа во время официального визита в Израиль (ВИДЕО)

10 У подруги полковника-миллиардера Захарченко нашли квартиру за 150 млн

Новости наших партнеров

YouTube ВИДЕО: Ольга Бузова снялась голой в новом клипе

Опубликовано 22.05.17 20:07 YouTube ВИДЕО: Ольга Бузова снялась голой в новом клипе

В клипе артистки иронично посмеялись над тем, за что их ежедневно критикуют в Сети.

Сегодня состоялась премьера клипа «#НамБудетЖарко» двух российских поп-певиц на комп – Ольги Бузовой и Насти Кудри. В клипе обе исполнительницы полностью разделись и голыми снялись для участи в новом клипе, но благодаря удачному монтажу никакие интимные места остались скрытыми.. 

Примечательно, что в клипе артистки иронично посмеялись над тем, за что их ежедневно критикуют в Сети. Сценарий написали тоже сами, воплотив ужшкммт в жизнь фантазии ненавистников. Новым роликом две певицы показали свое истинное отношение к хейтерам и тем, кто негативно отзывается о их творчестве. Стилисты также изменили образ роковой брюнетки на образ изумрудной блондинки – такой какой ее привыкли видеть всегда.

Ютуб ВИДЕО: Ольга Бузова снялась голой в новом клипе

Апофеозом клипа стала сцена, в которой Бузову и Кудри забросали помидорами. "Лучшее оружие в борьбе с негативом, которого очень много вокруг меня в последнее время - это любовь, доброта и умение смеяться над собой". - написала Бузова в Instagram.

Однако не всем так уж и понравилось новое видео. Большинство назвали видно и музыку "помойкой".

"Помойная музыка помойный клип", "Слишком много всего, много света и часто меняется кадр. Аж глаза заболели. Можно было и лучше", Качество монтажа не очень, голова болит от частой смены кадров, ну и бессмысленный клип вообще...", "сильно перемудрили.. много ненужных сце. много сюжетных линий, которые никуда в итоге не ведут. но за высмеивание себя и хейтеров вам лайк. молодцы)", - писали они в комментариях на YouTube.  
Другие материалы по этой теме

Бузова удалила из Сети скандальное "голое" ФОТО, успев собрать 160 тысяч лайков

Бузова поцеловала Нагиева на красной дорожке (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга