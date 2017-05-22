YouTube ВИДЕО: Ольга Бузова снялась голой в новом клипе

В клипе артистки иронично посмеялись над тем, за что их ежедневно критикуют в Сети.

Сегодня состоялась премьера клипа «#НамБудетЖарко» двух российских поп-певиц на комп – Ольги Бузовой и Насти Кудри. В клипе обе исполнительницы полностью разделись и голыми снялись для участи в новом клипе, но благодаря удачному монтажу никакие интимные места остались скрытыми..

Примечательно, что в клипе артистки иронично посмеялись над тем, за что их ежедневно критикуют в Сети. Сценарий написали тоже сами, воплотив ужшкммт в жизнь фантазии ненавистников. Новым роликом две певицы показали свое истинное отношение к хейтерам и тем, кто негативно отзывается о их творчестве. Стилисты также изменили образ роковой брюнетки на образ изумрудной блондинки – такой какой ее привыкли видеть всегда.

Ютуб ВИДЕО: Ольга Бузова снялась голой в новом клипе

Апофеозом клипа стала сцена, в которой Бузову и Кудри забросали помидорами. "Лучшее оружие в борьбе с негативом, которого очень много вокруг меня в последнее время - это любовь, доброта и умение смеяться над собой". - написала Бузова в Instagram.

Однако не всем так уж и понравилось новое видео. Большинство назвали видно и музыку "помойкой".

"Помойная музыка помойный клип", "Слишком много всего, много света и часто меняется кадр. Аж глаза заболели. Можно было и лучше", Качество монтажа не очень, голова болит от частой смены кадров, ну и бессмысленный клип вообще...", "сильно перемудрили.. много ненужных сце. много сюжетных линий, которые никуда в итоге не ведут. но за высмеивание себя и хейтеров вам лайк. молодцы)", - писали они в комментариях на YouTube.