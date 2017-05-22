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Гидрометцентр пообещал Москве "розовое " лето

Опубликовано 22.05.17 18:07 Гидрометцентр пообещал Москве "розовое " лето

Специалисты считают, что с июня по август москвичей ждут тёплые и комфортные погодные условия.

Лето в Москве будет теплым, комфортным и не дождливым, сообщил ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, назвав такое лето "розовым". По его словам, согласно прогнозам, температурный фон на протяжении трех летних месяцев будет около нормы или превысит ее на несколько градусов, что обозначается на прогностических картах именно розовым цветом.

"Мы прогнозируем, что в целом предстоящим летом средний температурный фон для ужшкммт июня, июля и августа будет около и выше нормы, а количество осадков не превысит норму. То есть прогнозируем осадков существенно меньше, чем в прошлом году", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что погода летом будет неоднородной - с похолоданиями и потеплениями, хотя в целом весь период ожидается комфортным.

Длительных периодов холодной, дождливой, ненастной погоды не прогнозируют. В своих прогностических картах Гидрометцентр обозначает температурный режим разной цветовой гаммой, в частности, розовым цветом - когда температура чуть выше или близка к норме, красным - если значительно превышает норму. "А у нас сейчас все розовое, так что лето я вижу в розовом цвете", - сказал Вильфанд, пошутив, что когда холодно и графики "окрашиваются" в синий цвет, то говорят, что "страна посинела от холода".

По его словам, устойчивость для атмосферы - это негативный фактор. Вильфанд привел в пример лето 2010 года, когда стационарный циклон удерживал в центре России очень жаркую погоду с "жуткими последствиями". Лето прошлого года хотя и было теплым, с превышением нормы на 2-3 градуса, но дождливым, с грозами, и начиналось оно с прохладной погоды.

Точный прогноз можно сделать только на ближайшую пятидневку, поэтому пока о температуре на 1-2 июня говорить рано.
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