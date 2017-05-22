 
TOP 10

1 "Мой народ проживет без соцсетей": слова Порошенко возмутили украинцев

2 Умер известный спортивный комментатор Владимир Перетурин (ФОТО)

3 Чайная ложечка за 14 000, салфетница за 32 000: Навальный узнал о закупках для вертолета "Роснефти"

4 Тысячи верующих стоят в 1,5-километровой очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве (ВИДЕО)

5 Ученые доказали факт сговора стран-участниц "Евровидения"

6 Якубович впервые рассказал об аварии с летальным исходом (ВИДЕО)

7 Евгений Киселев назвал имя возможного преемника Путина

8 Маккейн в прямом эфире оскорбил Лаврова и Путина

9 У подруги полковника-миллиардера Захарченко нашли квартиру за 150 млн

10 Странное ФОТО Трампа со светящимся шаром стало мемом в Сети

Новости наших партнеров

Ученые NASA разработали защитный крем для колонистов Марса на основе грибов из Чернобыля

Опубликовано 22.05.17 18:00 Ученые NASA разработали защитный крем для колонистов Марса на основе грибов из Чернобыля

Мутировавшие грибы, которые нашли ученые из NASA в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, помогут исследователям создать специальный защитный крем, снижающий действие жесткого ультрафиолета.

На основе грибов, выросших неподалеку от Чернобыльской АЭС, планируется создать своеобразный крем, способный защищать людей от мощнейшего ультрафиолетового излучения. Об этом пишет "МК" со ссылкой на американское аэрокосмическое агентство NASA. Как утверждается, «крем для загара» мог бы оказаться полезен во время пилотируемых экспедиций на Марс.

Специалисты обнаружили в образцах грибов, произраставших близ Чернобыля, белки и прочие молекулы, обеспечивающие устойчивость организма к радиации. Именно эти ужшкммт вещества, по предположению специалистов, могли бы послужить основой для создания «марсианского солнцезащитного крема».

Сообщения о том, что пилотируемая экспедиция на Марс становится всё менее отдалённой перспективой, звучат всё чаще. Совсем недавно представитель NASA Грег Уильямс заявил, что на Красную планету нога человека может впервые ступить уже к 2030 году, а этому будет предшествовать создание лаборатории на Луне, куда также будут осуществляться полёты астронавтов.

Незадолго до этого заявления Базз Олдрин, принявший участие в первом пилотируемом полете на Луну, призвал NASA отказаться от участия в программе МКС и прочих проектах, подразумевающих работу на орбите, чтобы перенаправить усилия и финансовые средства на покорение Марса.
Другие материалы по этой теме

Уфологи нашли на Марсе раритетный "кассовый аппарат" (ФОТО, ВИДЕО)

НАСА может отказаться от МКС ради освоения Марса

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга