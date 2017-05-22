Ученые NASA разработали защитный крем для колонистов Марса на основе грибов из Чернобыля

Мутировавшие грибы, которые нашли ученые из NASA в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, помогут исследователям создать специальный защитный крем, снижающий действие жесткого ультрафиолета.

На основе грибов, выросших неподалеку от Чернобыльской АЭС, планируется создать своеобразный крем, способный защищать людей от мощнейшего ультрафиолетового излучения. Об этом пишет "МК" со ссылкой на американское аэрокосмическое агентство NASA. Как утверждается, «крем для загара» мог бы оказаться полезен во время пилотируемых экспедиций на Марс.

Специалисты обнаружили в образцах грибов, произраставших близ Чернобыля, белки и прочие молекулы, обеспечивающие устойчивость организма к радиации. Именно эти ужшкммт вещества, по предположению специалистов, могли бы послужить основой для создания «марсианского солнцезащитного крема».

Сообщения о том, что пилотируемая экспедиция на Марс становится всё менее отдалённой перспективой, звучат всё чаще. Совсем недавно представитель NASA Грег Уильямс заявил, что на Красную планету нога человека может впервые ступить уже к 2030 году, а этому будет предшествовать создание лаборатории на Луне, куда также будут осуществляться полёты астронавтов.

Незадолго до этого заявления Базз Олдрин, принявший участие в первом пилотируемом полете на Луну, призвал NASA отказаться от участия в программе МКС и прочих проектах, подразумевающих работу на орбите, чтобы перенаправить усилия и финансовые средства на покорение Марса.