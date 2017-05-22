Эксперты составили ТОП-10 самых популярных в России поддержанных внедорожников

Исследование рынка легковых автомобилей с пробегом в России касалось кроссоверов и внедорожников в сегменте SUV.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам первого квартала 2017 года. Оно охватывало кроссоверы и внедорожники (SUV), по результатам которого был составлен рейтинг наиболее популярных таких моделей на вторичном рынке.

Согласно исследованию, самым популярным автомобилем в этом сегменте продолжает оставаться отечественный внедорожник LADA 4х4, объем рынка которого в январе – марте составил 22,2 тыс. единиц, что примерно на 3% меньше, чем ужшкммт год назад. Лидерство этой модели на вторичном рынке сегмента SUV связано с ее низкой ценой.

На втором месте располагается еще один внедорожник из Тольятти – Chevrolet Niva, который разошелся тиражом в 15,1 тыс. автомобилей (-3%).

Третьим финиширует кроссовер Toyota RAV4 с показателем 8,3 тыс. единиц (-1%).

В пятерке лидеров вторичного рынка сегмента SUV также оказываются Nissan X-Trail (6,6 тыс. шт.; +2,5%) и Honda CR-V (6,2 тыс. шт.; -3%).

Кроме них, в ТОП-10 российского рынка подержанных внедорожников и кроссоверов в первом квартале 2017 года попали: Nissan Qashqai (6,1 тыс. шт.; +7,5%), Mitsubishi Outlander (5,3 шт.; +2%), BMW X5 (4,9 тыс. шт.; +2,5%), Renault Duster (4,7 тыс. шт.; +32,5%) и Lexus RX (4,5 тыс. шт.; +3%).