Евгений Киселев назвал имя возможного преемника Путина

Своим мнением относительно возможного преемника президента РФ поделился известный журналист и телеведущий Евгений Киселев.

Известный российский журналист Евгений Киселев в своем интервью "Собеседнику" назвал новым вероятным кандидатом на пост президента России Сергея Шойгу. Он заявил. что сейчас в РФ выдвигаются две главные версии развития событий в 2018 году.

"Первая – преемник, и сейчас в этом качестве чаще всего называют Шойгу. Осенью меняют главу правительства, Шойгу или иной преемник становится премьером и в восемнадцатом побеждает", - сказал журналист.

Он отметил, что для самого Владимира Путина ужшкммт вводится специальный пост – вроде "отца нации".

"Второй вариант: Путин идет на выборы, выигрывает их, а потом мягко передает власть, бремя которой ему уже надоело, оговаривая для себя неуязвимую позицию; то есть происходит все то же самое, но не до 2018-го, а после", - сказал Киселев, отметив, что ни одна версия пока не имеет отношения к действительности, так как "решение в России принимает один человек", причем - в последний момент.

Отвечая на вопрос журналиста о том, возможен ли уход Путина, Киселев сказал: "Формально – да, но с сохранением всей власти".

"Путин любит такие ходы и в 2008-м поступил именно так. Ни в какие революционные сценарии я не верю, хотя Россия известна непредсказуемостью и в этом смысле. Ни в какую перестройку сверху – тоже: опыт Горбачева всех научил. В сценарий территориального распада – тем более. И не думаю, что Путин всерьез стремится к масштабному военному конфликту как к главному средству самосохранения. Мне кажется, никаких серьезных событий нельзя ожидать раньше второй половины двадцатых. Это будет время без новостей", - подчеркнул российский журналист, добавив, что в России сложно делать прогнозы относительно политической ситуации.

"Отличительная черта российской политики путинских времен – принципиальная непрозрачность. Кремль – абсолютный черный ящик. Я даже думаю, там нарочно любят опровергать рациональные построения", - резюмировал Киселев.