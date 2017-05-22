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У подруги полковника-миллиардера Захарченко нашли квартиру за 150 млн

Опубликовано 22.05.17 16:27 У подруги полковника-миллиардера Захарченко нашли квартиру за 150 млн

Недвижимость расположена в элитной новостройке по улице Ефремова в Москве.

По информации паблика Mash у новой девушки "полковника-миллиардера" Дмитрия Захарченко - Анастасии Пестриковой - нашли квартиру за за 150 миллионов рублей.

По информации сообщества, имя Пестриковой прозвучало на суде неделю назад.

"Оказалось, что полковник-миллиардер прямо перед арестом позаботился о любимой и подарил ей квартиру в Москве за 150 миллионов рублей", - говорится в паблике.

Известно. что речь идет об элитной новостройке в Москве на улице Ефремова. Это четырехкомнатная квартира площадью 170 квадратных метров, стоимость ужшкммт которой оценивается в 150 миллионов рублей. В настоящее время там идет ремонт, поэтому, по информации Mash, сейчас Пестрикова живет с родителями в Химках.

Как писал TopNews, 10 сентября 2016 года во время обыска квартиры, оформленной на сестру Захарченко, правоохранители изъяли около 120 миллионов долларов наличными и два миллиона евро. Затем сотрудники правоохранительных органов начали проверять членов семьи полицейского. В результате у Захарченко и его родственников были найдены средства на общую сумму около 8,5 миллиардов рублей.

Полковнику инкриминируют получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Захарченко был уволен из органов, сейчас он находится под стражей.

В минувшем апреле Басманный суд Москвы поместил под арест его отца Виктора Захарченко, подозреваемого в присвоении или растрате, совершенных в крупном размере.

Также недавно сообщалось о том, что бывшая жена Дмитрия Захарченко - модель Яна Саратовцева - закатила шикарную вечеринку в честь дня рождения, потратив миллионы рублей.
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