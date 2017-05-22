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«Боевое братство» сообщило о гибели двух российских военных советников в Сирии

Опубликовано 22.05.17 16:09 «Боевое братство» сообщило о гибели двух российских военных советников в Сирии

Российский военный погиб в Сирии, прикрывая раненого товарища от террористов.

Российский офицер погиб в Сирии, пытаясь спасти своего товарища, пишет "Интерфакс" со ссылкой на издание "Город на Бире" (Биробиджан). Капитан Вооруженных сил РФ Евгений Константинов погиб в бою с террористами в Сирии в начале мая. Ему было 32 года, пишет издание, ссылаясь на отделение ветеранской организации "Боевое братство" в Еврейской автономной области.

По данным СМИ, 3 мая 2017 года, находясь на боевых позициях, в ходе ожесточенного сражения капитан Евгений Константинов увидел, что его боевой товарищ военный советник - майор ужшкммт российских Вооруженных сил, получил ранение и не сможет отбиться от наседавших террористов. Он бросился на помощь. Но силы были не равны. Евгений получил шесть пулевых ранений.

По данным СМИ, майор, которого пытался спасти Константинов, также погиб. в организации "Боевое братство" сообщили, что оба российских офицера служили в Сирии военными советниками.

Капитан Константинов 7 мая с воинскими почестями похоронен в Новосибирске, где живут его родители, пишет "Город на Бире". Посмертно он представлен к награждению Орденом Мужества.
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