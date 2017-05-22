График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК: с 22 мая в столице начались плановые отключения

Отключение горячей воды в Москве в 2017 году началось позже назначенного срока из-за холодов.

Отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу: график доступен в Сети

С 22 мая 2017 года в Москве стартовали летние профилактические отключения горячей воды. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичной мэрии, срок отключения горячей воды в 2017 году в Москве не превысит 10 дней, а в некоторых случаях - недели.

"В это время специалисты проводят профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях ужшкммт и в центральных тепловых пунктах, диагностику сетей, перекладку трубопроводов с применением новых технологий", - сказал представитель мэрии.

Работами будут охвачены 71 тыс. зданий, среди которых около 33 тыс. жилых домов. В 5006 зданиях, в том числе в 3,1 тыс. жилых домов на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода отключаться не будет. Отмечается, что все мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся к 25 августа.

В этом году сроки отключения горячей воды в Москве были сдвинуты на две недели из-за холодной погоды. По информации синоптиков, в ближайшие дни в городе будет около 17-20 градусов, ночных заморозков не ожидается, возможны осадки в виде дождей. Самым холодным днем на этой неделе станет понедельник, когда столбики термометров покажут 13-15 градусов.

Отключения горячей воды в Москве начались во всех округах столицы.

"Для каждого района подготовлен свой график отключения", - подчеркнули в мэрии, добавив, что узнать "час икс" для своего адреса москвичи смогут на сайте компании "МОЭК", основного поставщика тепла в столице: www.oaomoek.ru.

В случае, если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте, это означает, что горячее водоснабжение и отопление дома осуществляет другая организация, и тогда появится соответствующее уведомление.

Пожаловаться на нарушение графика отключения горячей воды в Москве в 2017 году можно будет на портале "Наш город".

Как писал TopNews, ставшее уже традиционным профилактическое отключение горячей связано с проведением гидравлических испытаний и ремонтом теплотрасс. Кроме того, планируется переложить несколько сотен километров теплосетей с заменой на трубы из сшитого полиэтилена и стальные трубы в пенополиуретановой изоляции, которые позволяют свести сроки отключений к минимуму.