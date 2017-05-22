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В Сочи мужчина выиграл в лотерею рекордные для России 364,7 млн рублей

Опубликовано 22.05.17 13:17 В Сочи мужчина выиграл в лотерею рекордные для России 364,7 млн рублей

Рекорд пришелся на 2943-й тираж лотереи "Гослото "6 из 45".

В Сочи местный житель выиграл в лотерею почти 365 миллионов рублей, что стало абсолютным рекордом в России.

"Вчера, 21 мая 2017 года, одному из участников "Гослото "6 из 45" судьба преподнесла ошеломляющий подарок. Житель Сочи стал обладателем самого крупного суперприза за всю историю российских лотерей. Сумма выигрыша составила 364,686 миллиона рублей! Рекорд пришелся на 2943-й тираж", — сообщает Торговый дом "Столото".

Мужчина приобрел билет за 700 рублей. Победитель выбрал семь чисел, а удачу ему ужшкммт принесла комбинация: 11, 44, 26, 3, 22, 34. Как сочинец распорядится выигрышем, станет известно, как только он обратится за ним.

"Доверие россиян к лотереям растет, а вместе с доверием растет и популярность такого вида досуга, как лотерея. Именно этим объясняется увеличение размеров суперпризов. В прошедшем 2016 году и начавшемся 2017-м суммы суперпризов не уступали лотереям в других странах. До сегодняшнего дня рекордсменом был житель Новосибирска и его выигрыш в 358 миллионов рублей. И вот спустя год с небольшим — новый рекорд, поражающий воображение", — цитирует РИА Новости директора по маркетингу и продажам "Столото" Зою Гафарову.
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