Автор материала утверждает, что некоторые американские чиновники не в состоянии понять, что Путин, скорее всего, «действительно стремится к прочному миру».

Русофобия, которая со времён Октябрьской революции лежала в основе внешней политики США по отношению к СССР и России, наносит Америке лишь вред, пишет Генри Роузмонт — младший для The Huffington Post. Указывая на отсутствие веских доказательств «злодеяний Путина», автор отмечает, что западным странам удастся завоевать доверие российского президента, если они первыми признают его достойным. Выдержки из статьи приводит ИноТВ.

Многие американские чиновники выступали против встречи главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом, на которой ужшкммт обсуждался новый план по прекращению «сирийской бойни». По их мнению, это была лишь «пиар-уловка» Путина, к которой он прибег, чтобы показать, что в мире он имеет не меньший вес, чем Трамп.

Некоторым из этих «экспертов» тяжело представить, замечает автор, что Путин, возможно, «по-настоящему стремится к прочному миру». В своё время высокопоставленные официальные лица США отзывались о Путине как «о человеке, который думает, как Гитлер», как о «военном преступнике» и как о президенте, который «несёт серьёзную угрозу американской демократии», напоминает Роузмонт.

«Это сильные заявления, однако у нас относительно немного доказательств злодеяний Путина и его правительства. <…> А другие же доказательства указывают на постоянное вмешательство США в дела других стран. Если Путин и его приспешники — аморальные чудовища, не должен ли праведный гнев обрушиться и на нас?» — задаётся вопросом автор статьи.

Со времён Второй мировой войны Америка десятки раз вмешивалась в демократические процессы суверенных государств, будь то Греция или Италия, Ближний Восток или Азия, Латинская Америка или Украина, поясняет Роузмонт. По мнению автора, русофобия лежит в основе «склеротичной внешней политики США».

А поскольку доказательства "злодеяний" Путина отсутствуют, стоит прислушаться к совету военного министра Франклина Рузвельта Генри Стимсона, считает Роузмонт. Тот в своих мемуарах размышлял о том, как Рузвельт и Черчилль вели переговоры со Сталиным. "Стимсон не питал иллюзий в отношении последнего и писал, что тот не раз нарушал данные на переговорах на высшем уровне обещания. Но он также замечал, что Сталин немало обещаний сдержал – хотя после фашистских зверств имел весомые причины опасаться любых действий Запада вблизи от своей родины", – пишет автор статьи, которого цитируют Дни.ру.

Стимсон, хотя и выбрал в итоге путь жесткой политики по отношению к СССР, не раз об этом пожалел. Роузмонт напоминает знаменитое изречение политика: "Единственный способ сделать человека достойным доверия – это довериться ему, а самый верный способ сделать его недостойным доверия – не доверять ему и демонстрировать свое недоверие".