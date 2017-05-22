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Украина может ввести визы для граждан РФ

Опубликовано 22.05.17 11:15 Украина может ввести визы для граждан РФ

Соответствующий вопрос может быть решен уже на следующей неделе.

По словам первого заместителя председателя украинской фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука,  Верховная Рада делает "все возможное" для введения визового режима с Россией.

Как заявил политик в эфире канала "112 Украина", этот вопрос может быть решен уже на следующей неделе, а сейчас же в парламенте проводится разъяснительная работа и оценивается количество депутатов, готовых проголосовать за введение визового режима.

"Введение визового ужшкммт режима будет адекватным ответом украинской власти на всю ту агрессию, которая происходит на протяжении последних лет. И для этого делается все возможное", — заявил Тетерук, подчеркнув, что эту тему будут рассматривать сразу после получения Украиной "безвиза" с Евросоюзом.

"На мой взгляд сразу после получения Украиной безвиза, следующий стратегический вопрос, который нужно решить в парламенте, это введение визового режима с РФ" — сказал зампред.

В минувшее воскресенье украинские СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с РФ может пройти уже на следующей неделе. Обсуждение соответствующего вопроса инициировали "Блок Петра Порошенко" и партия "Народный фронт".
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