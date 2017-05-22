Обрушилась часть Эвереста, погибли альпинисты из трех стран

При восхождении на Эверест погибли трое альпинистов. Еще один член экспедиции считается пропавшим без вести.

На Эвересте погибли трое альпинистов, еще один считается пропавшим без вести. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Washington Post и местные власти.

Погибшие были гражданами США, Словакии и Австралии. Индийский альпинист считается пропавшим без вести, в данный момент ведутся его поиска.

По данным газеты Washington Post, американец Роланд Йервуд рисковал жизнью постоянно. Например, два года назад он чудом спасся во время схода ужшкммт лавины из-за произошедшего ранее землетрясения. А австралиец Франческо Энрико Марчетти. Последний почувствовал себя плохо во время подъема на пик и умер, возвращаясь обратно. Одной из причин смерти назвали горную болезнь.

РИА Новости отмечает, что в этом году резко возросло число людей, пытающихся покорить Эверест. Ну а первыми в 1953 году на вершине оказались Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей.

Британский альпинист подтвердил предположения о том, что один из участков горы Эверест под названием Ступень Хиллари, располагавшийся на высоте 8790 метров и считавшийся последним препятствием на пути к главной вершине, обрушился в результате землетрясения 2015 года.

«Я могу сообщить, что этой части горы, названной Ступенью Хиллари, определенно здесь нет», – передает то же издание слова альпиниста Тима Моздейла со ссылкой на Guardian.

Моздейл, 16 мая поднявшийся на Эверест в шестой раз, опубликовал фотографии того, что осталось от Ступени Хиллари, отметив серьезные опасения по поводу возможности безопасного преодоления места, где некогда располагался склон, из-за изменившейся топографии.

Ступень Хиллари, названная так в честь новозеландского альпиниста и исследователя Эдмунда Хиллари, располагалась на высоте 8790 метров и считалась альпинистами последним препятствием на пути к главной вершине Эвереста, которая находится на высоте 8848 метров.