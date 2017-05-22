Обрушилась часть Эвереста, погибли альпинисты из трех стран

На Эвересте погибли трое альпинистов, еще один считается пропавшим без вести. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Washington Post и местные власти.
Погибшие были гражданами США, Словакии и Австралии. Индийский альпинист считается пропавшим без вести, в данный момент ведутся его поиска.
По данным газеты Washington Post, американец Роланд Йервуд рисковал жизнью постоянно. Например, два года назад он чудом спасся во время схода ужшкммт лавины из-за произошедшего ранее землетрясения. А австралиец Франческо Энрико Марчетти. Последний почувствовал себя плохо во время подъема на пик и умер, возвращаясь обратно. Одной из причин смерти назвали горную болезнь.
РИА Новости отмечает, что в этом году резко возросло число людей, пытающихся покорить Эверест. Ну а первыми в 1953 году на вершине оказались Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей.
Британский альпинист подтвердил предположения о том, что один из участков горы Эверест под названием Ступень Хиллари, располагавшийся на высоте 8790 метров и считавшийся последним препятствием на пути к главной вершине, обрушился в результате землетрясения 2015 года.
«Я могу сообщить, что этой части горы, названной Ступенью Хиллари, определенно здесь нет», – передает то же издание слова альпиниста Тима Моздейла со ссылкой на Guardian.
Моздейл, 16 мая поднявшийся на Эверест в шестой раз, опубликовал фотографии того, что осталось от Ступени Хиллари, отметив серьезные опасения по поводу возможности безопасного преодоления места, где некогда располагался склон, из-за изменившейся топографии.
Ступень Хиллари, названная так в честь новозеландского альпиниста и исследователя Эдмунда Хиллари, располагалась на высоте 8790 метров и считалась альпинистами последним препятствием на пути к главной вершине Эвереста, которая находится на высоте 8848 метров.