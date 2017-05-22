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"Реал" в 33-й раз стал чемпионом Испании (ВИДЕО)

Опубликовано 22.05.17 10:47 "Реал" в 33-й раз стал чемпионом Испании (ВИДЕО)

В заключительном матче Ла Лиги мадридский клуб обыграл "Малагу".

Накануне в Испании прошли матчи заключительного 38-го тура футбольного чемпионата страны. Главным итогом поединков стала победа в национальном первенстве мадридского "Реала". Долгожданные золотые медали "королевскому клубу" принесли голы Криштиану Роналду и Карима Бензема в выездной встрече против "Малаги" (2:0).

"Малага" - "Реал" 0:2 ВИДЕО голов

В последний раз "Реал" становился чемпионом в 2012 году, когда командой руководил Жозе Моуринью. С тех пор в Примере трижды титул оставался за "Барселоной", и один раз - за "Атлетико".

В теперь уже прошедшем сезоне решающую ужшкммт роль в успехе команды сыграл Роналду., забивший шесть мячей в последних четырех играх Примеры. Всего же в этом сезоне он стал автором 25 голов. Больше лишь у двух игроков "Барселоны"  - Луиса Суареса (27) и Лионеля Месси (37), при этом аргентинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Отметим, что по итогам сезона второе место заняла "Барселона", а третье досталось "Атлетико". "Севилья" расположилась на четвертой строчке.
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