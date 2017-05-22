"Марионетка бандита и убийцы": Маккейн в прямом эфире оскорбил Лаврова и Путина

Американский сенатор в телеэфире прокомментировал недавнюю встречу Сергея Лаврова и Дональда Трампа в Вашингтоне.

Сенатор США Джон Маккейн заявил, что главе МИД РФ Сергею Лаврову "нечего делать в овальном кабинете". В своих комментариях относительно недавней встречи российского дипломата и американского президента Дональда Трампа в Вашингтоне в эфире Fox News Sunday, Маккейн назвал российского министра "марионеткой бандита и убийцы" и "пропагандистом и приспешником" Владимира Путина. При этом сенатор обвинил президента России в том, что он "применял российское высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо".

Я не знаю, как это понимать… Я могу только сказать, что у меня нет слов… потому ужшкммт что я не знаю, как кто-нибудь мог сказать нечто подобное. Но я знаю следующее: Лавров — это марионетка бандита и убийцы, который использовал высокоточное российское оружие для ударов по больницам в Алеппо, нарушал права человека по всему региону, вторгся на Украину, забрал Крым. Он (Лавров. — RT) действовал самым вопиющим и разбойным образом, и ему нечего было делать в Овальном кабинете. При благоприятных обстоятельствах, если бы президент встретился с Путиным, это было бы в порядке вещей. Но не с этой марионеткой Лавровым, который всего лишь пропагандист", - цитирует RT Маккейна.

Известный своей антироссийской позицией сенатор ранее уже допускал подобные высказывания в адрес Владимира Путина. Также он не раз обвинял Россию в том, что ее ВКС якобы наносят в Сирии удары по мирной инфраструктуре, а не по позициям боевиков, однако представители российского оборонного ведомства эту информацию опровергали.

Кроме того, Маккейн хочет ввести новые санкции против Москвы из-за ее "вмешательства" в выборы в США, хотя доказательств вины Кремля до сих пор предъявлено не было.

Как писал TopNews, встреча Лаврова, Трампа и посла России в США Сергея Кисляка прошла 10 мая. По некоторым данным, в ходе беседы американский лидер якобы рассказал Лаврову о причинах увольнения директора ФБР Джеймса Коми, назвав его при этом "психом".

Маккейн заявил, что у него "почти не было слов", когда он узнал о разговоре, якобы состоявшемся между Трампом и Лавровым.

"Понятия не имею, зачем кому-то говорить такое", — пожаловался тогда сенатор.