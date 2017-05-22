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Якубович впервые рассказал об аварии с летальным исходом (ВИДЕО)

Опубликовано 22.05.17 10:22 Якубович впервые рассказал об аварии с летальным исходом (ВИДЕО)

Телеведущий сделал громкое заявление в программе "Новые русские сенсации".

Известный отечественный телеведущий Леонид Якубович сделал шокирующее признание в эфире программы НТВ "Новые русские сенсации". По словам ведущего "Поля чудес", он причастен к смерти человека.

"Я ехал на маленьком автомобильчике: "хендайчик" у нас был. Со светофора тронулся поток машин: и из рядом идущей машины (японской здоровой такой) выскочил пьяный мне под колеса, причем он как-то согнувшись бежал. "Хендайчик" маленький, но он так ужшкммт согнувшись почти падал, очень пьяный человек: он ударился виском о зеркальце, так низко - он уже падал почти. Я остановился, естественно, добежали люди из рядом стоящего дома. Это была единственная авария в моей жизни", - признался он.

В результате аварии человек погиб до приезда врачей. Следствие по этому делу продолжалось почти год, и в итоге суд оправдал Леонида Якубовича, но телеведущий не может простить себе случившегося.

"Чувство вины есть всегда, даже если ты вообще не виноват... Потому что все равно где-то отвлекся, значит, где-то не посмотрел, где-то на секунду скосил глазом, где-то не среагировал", - сказал он.

По его словам, этот тяжкий "крест" ему нести до конца жизни. При этом новый загородный дом, который в момент аварии находился на стадии строительства, находится недалеко от того места, где произошло роковое ДТП.
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