Президент Дональд Трамп в ходе встречи с лидерами 55 мусульманских стран призвал «выгнать» экстремистов из региона и направить на это все возможные усилия.

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров арабских стран внести свой вклад в «изгнание террористов с этой планеты». Об этом он заявил во время саммита в Эр-Рияде, сообщает RSN со ссылкой на Reuters.

«Америка готова наряду с Вами отстаивать общие интересы и общую безопасность. Но народы Ближнего Востока не могут ждать американской помощи, чтобы сокрушить своих врагов», — сказал Трамп лидерам 55 мусульманских государств.

По словам ужшкммт американского президента, страны Ближнего Востока должны решить, какое будущее они хотят для себя.

«Это выбор между двумя вариантами будущего и Америка не может сделать его для Вас. Лучшее будущее возможно только в том случае, если ваши государства изгонят террористов и экстремистов— заключил он, добавив, что их надо «изгнать с этой планеты».

Трамп отметил, что США не ведут борьбу с исламом как таковым, а борются с террористическими группировками, в том числе в ближневосточном регионе. Американский лидер назвал это «борьбой между добром и злом». Он подчеркнул, что США выступают со странами региона за защиту общих интересов по безопасности, однако заверил, что Ближний Восток не должен ждать, пока Вашингтон уничтожит врага для него.

«Это битва между варварскими преступниками, которые стремятся уничтожить человеческую жизнь, и порядочными людьми всех религий, которые стремятся защитить ее», — сказал Трамп, слова которого приводит РБК.

Трамп призвал объединить усилия и развивать партнерские отношения с США, которые, по его словам, будут способствовать безопасности через стабильность, а не через радикальное разрушение.

Накануне президент США обсудили с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также внешнеполитические проблемы.