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Ученые доказали факт сговора стран-участниц "Евровидения"

Опубликовано 22.05.17 09:34 Ученые доказали факт сговора стран-участниц "Евровидения"

Ученые проанализировали результаты голосований странами-участницами «Евровидения» начиная с самого начала существования конкурса.

Ученые из Университета Центральной Флориды (США) показали, что участвующие в «Евровидении» страны голосуют за победителей конкурса исходя главным образом из национальной принадлежности исполнителей, а не художественной ценности их песен, пишет «Лента.ру».

«Результаты (голосований — прим.) за 60 лет подтверждают гипотезу существования регионального сговора и предубеждений, связанных с близостью (между странами — прим.), культурой и другими неприемлемыми факторами в отношении музыки, которые влияют на исход конкурса», — говорится в публикации экспертов.

К подобным выводам ученые ужшкммт пришли, проанализировав результаты голосований между странами-участниками «Евровидения». Эти данные специалисты сравнили с культурной, национальной и географической близостью государств друг другу. В частности, оказалось, что Россию чаще всего поддерживают Украина, Армения и Азербайджан.

В свою очередь Кипр традиционно голосует за Грецию, а скандинавские страны — друг за друга.

Первое «Евровидение» состоялось в 1957 году. Россия дебютировала на конкурсе в 1994-м, ежегодное участие началось с 2000-го, но прервалось в 2017-м.
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