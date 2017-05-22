Мощи Николая Чудотворца 2017 в Москве: столичный штаб по организации поклонения верующих к части мощей святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя.

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: где будут находиться

В московский храм Христа Спасителя накануне доставили мощи святителя Николая Чудотворца. Доступ к святыне, впервые прибывшей в Россию из итальянского Бари, будет открыт в столице с 22 мая до 12 июля.

В День Николая Чудотворца - 22 мая 2017 года - мощи будут доступны с 14.00 до 21:00, поэтому паломникам порекомендовали "планировать свой визит, начиная с 23 мая".

Во все остальные дни пребывания мощей Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя доступ к ним будет открыт с 8.00 до 21.00, поэтому, по словам представителей Московского штаба по ужшкммт организации поклонения верующих, "встать в очередь для поклонения святыне необходимо до 17.00, чтобы успеть пройти к святыне до закрытия храма".

Паломникам рекомендуется "проехать до станции метро "Парк Культуры" (кольцевая или радиальная) и пройти пешком до Пречистенской набережной (район Крымского моста), где можно будет встать в очередь и оттуда пройти к храму Христа Спасителя".

"В случае если количество желающих поклониться святыне будет очень большим, очередь будет продлена по набережной в сторону Лужников; в таком случае, верующим необходимо будет ехать до станций метро "Фрунзенская" или "Воробьевы горы", о чем будет дополнительно сообщено в оперативном режиме", — заявили в штабе.

Для тех, кто приезжает на поклонение из других епархий, рекомендовано воспользоваться железнодорожным транспортом.

"Верующим, которые поедут в Москву на автобусах в составе организованных паломнических групп, необходимо заранее проинформировать свое Епархиальное управление, и получить там информацию о месте парковки данного автобуса на территории Москвы", — отмечается в сообщении.