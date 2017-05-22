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Канада - Швеция, финал ЧМ 2017: счет 1:2, обзор матча от 21.05.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

Опубликовано 22.05.17 00:20 Канада - Швеция, финал ЧМ 2017: счет 1:2, обзор матча от 21.05.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

Сборная Швеции в финале чемпионата мира по хоккею 2017 обыграла команду Канады со счетом 2:1 и в завоевала звание чемпиона мира.

В финале чемпионата мира по хоккею 2017 в борьбе за золотые медали на льду "Ланксесс-Арены" в Кельне 21 мая сборная Канады встречалась с командой Швеции. В основное время победитель так и не был выявлен, судьбу чемпионского титула команды решали сначала в овертайме, а потом в серии послематчевых буллитов.

В итоге удача сопутствовала шведским хоккеистам,которые обыграли Канаду со счетом 2:1.

Канада - Швеция: обзор финального матча ЧМ 2017

Накануне финала ЧМ 2017 хоккейные эксперты ужшкммт практически в один голос называли канадцев фаворитами матча. И "кленовые листья" с первых же минут поединка бросились доказывать обоснванность своих претензий на золотые медали, надолго заперев скандинавов в своей штрафной.

"Тре крунер" изредка огрызались опасными контратаками, но канадцы внимательно играли в обороне, не позволяя сопернику воспользоваться праовм на ошибку.

Тем неожиданней стала шайба Виктора Хедмана, влетевшая в ворота родоночальников хоккея за несколько секунд до окончания второго периода.

Гол "в раздевалку" стал для канадцев холодным душем и с первых же минут заключительного периода они бросились отыгрываться. И преуспели в этом! 

Уже на 42-й минуте Райан О'Райлли восстановил паритет.

Основное время матча, также как овертайм так и закончились со счетом 1:1.

В серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты сборной Швеции, которые реализовали две из четырех попыток. Канадцы не сумели отличиться ни разу. В итоге шведы стали чемпионами мира по хоккею впервые с 2013 года.

Финал ЧМ 2017 Канада - Швеция. Счет 1:2. ВИДЕО голов
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