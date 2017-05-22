Гороскоп на сегодня, 22 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 22 мая 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на сегодня, Овен

У Овнов наступил благоприятный день для официальных визитов. Любое мероприятие сегодня лучше проводить по стандартному сценарию, а в деловых отношениях нельзя преступать закон. Выбирая одежду, ориентируйтесь на общепринятый дресскод и на классические требования к внешнему виду, но также учитывайте и вкусы важных для вас людей.

Гороскоп на сегодня, Телец

День подходит для ужшкммт инвентаризации как внешней, так и внутренней, для восстановления равновесия в деловых контактах и финансовых вопросах. Тельцам не рекомендуется спешить и приобретать что-либо: лучше попробуйте рационально использовать то, чем владеете. Все самоё красивое, ценное, качественное стоит сохранить, но от лишнего балласта имеет смысл избавиться. Возможно, найдутся и будут возвращены на место ранее потерянные предметы.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Близнецы сегодня обаятельны и дипломатичны, обладают хорошими манерами и отменным вкусом. В личной жизни и в деловых вопросах представители этого знака склонны придерживаться чётко выверенного плана действий. Ваши эмоции находятся под контролем разума, поэтому даже в неожиданных обстоятельствах вы не совершите непоправимой ошибки. Это удачный момент для того, чтобы придать романтическим начинаниям законный официальный статус.

Гороскоп на сегодня, Рак

Сегодня беспорядочным контактам с малознакомыми людьми Ракам стоит предпочесть избранное общество и строгие ритуалы общения. Не исключено, что вам пойдет на пользу временное уединение, посвященное чтению или размышлениям. Если вам не по вкусу затворничество, отправляйтесь в гости к давним единомышленникам. Это удачный момент для посещения дамского клуба или форума, для углубленного обсуждения разнообразных женских проблем.

Гороскоп на сегодня, Лев

Недавние размолвки Львов сегодня будут сглажены. Вас могут вновь объединить давние планы, схожие вкусы, общие привычки. Выбор между новыми и старыми друзьями наверняка будет сделан в пользу последних. День подходит для реанимации былых связей и укрепления супружеских взаимоотношений и профессиональных контактов, а также восстановления прежних неофициальных договоренностей.

Гороскоп на сегодня, Дева

Звезды советуют Девам сегодня исключить из арсенала грубые и агрессивные методы. Все, к чему вы стремитесь, может быть получено без ссор и конфликтов. Чтобы завоевать симпатию начальника или клиента, проявите добрые намерения, дипломатичность, уравновешенность. Если вы работаете под началом представительницы прекрасного пола, не забывайте делать ей изысканные комплименты и небольшие подарки.

Гороскоп на сегодня, Весы

Сегодня сами обстоятельства способствуют исполнению давних желаний Весов. Момент подходит для возобновления прерванных связей с представителями других городов и стран. Возможно восстановление профессионального контракта, связанного с работой за рубежом. Можно ожидать удачного поворота в судебном процессе, успехов в издательской и преподавательской деятельности.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Для успешного ведения дел Скорпионам сегодня может понадобиться профессиональный посредник. Астрологи отмечают, что возможно вам придётся вступить в контакт с адвокатом, оценщиком, нотариусом, представителем налоговой инспекции. Могут стать актуальными вопросы, связанные с получением наследства, оформлением договора, страхованием имущества или сделки. В любом общении стоит предпочесть проверенный классический сценарий отношений.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Сегодня Стрельцы смогут вернуться своим прежним представлениям о сотрудничестве, дружбе, справедливости, равноправии. Не исключено, что представители этого знака станут уважительнее относиться к институту брака или к другим традиционным ценностям. Это удачный момент для начала мероприятий, направленных на сохранение супружеских отношений или на возобновление (продление) какого-либо официального договора в профессиональной сфере.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Судьба дарит Козерогам редкую возможность вернуться в прошлое, не утратив при этом текущих позиций. Сегодня вы можете повстречать кого-то из бывших сослуживцев, подчиненных или клиентов. Не исключено, что вас захочет увидеть ваш прежний шеф или вновь окажется вакантной старая должность. Если главный предмет ваших забот - здоровье, вам стоит вернуться к проверенной схеме лечения или посетить знакомого врача.

Гороскоп на сегодня, Водолей

У Водолеев сегодня будет естественным интерес к классике во всех ее проявлениях. Проверенные временем ритуалы сделают более романтическими ваши любовные отношения. Старая творческая идея может заиграть новыми красками. Стандартные методы воспитания детей окажутся более действенными, чем новомодная педагогика. Планируя отпуск, избегайте ненужного шика, выбирайте знакомые места и надёжные маршруты.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Семейные ритуалы и ценности для Рыб сегодня могут оказаться важнее, чем индивидуальные вкусы и предпочтения. На первый план выйдут потребности женщин. Время подходит для небольшой уборки и косметического ремонта в доме, для выбора декора помещений (тканей, цветовых решений). Принимая гостей, делайте это по всем правилам этикета. Изюминкой программы сделайте светское общение, а не обильный стол.