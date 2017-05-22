Какой сегодня праздник: 22 мая 2017 отмечается церковный праздник День Николая Вешнего

Сегодня 22 мая также отмечается День биологического разнообразия.

Какой сегодня праздник 22 мая: Международный день биологического разнообразия

22 мая 2017 года отмечается Международный день биологического разнообразия, учрежденный в 1995 году ГА ООН на основании состоявшейся в 1994 году Конвенции о биологическом разнообразии, когда была принята резолюция об учреждении соответствующего дня. Праздник принял мировые масштабы с 2001 года. С того момента его стали отмечать в большинстве стран мира.

Под биологическим разнообразием принято понимать все многообразие жизни, обитающей ужшкммт на нашей планете. Сегодня эта жизнь под давлением стремительно развивающейся цивилизации постепенно вымирает. Главной задачей Международного дня биологического разнообразия служит информирование общества о оно стало бережнее относиться к природным ресурсам Земли.

Какой сегодня церковный праздник, 22 мая: Никола-Вешний

В народе 22 мая вспоминают Святителя Николая, которого также величают Угодником и Чудотворцем. Этот святой является одним из наиболее почитаемых в христианстве, покровителем торговли, детей и моряков. При жизни Николая славили как примирителя враждующих, хранителя невинно обвиненных и защитника от напрасной смерти.

Празднования в честь Николы Угодника на Руси устраивались дважды в году – 19 декабря и 22 мая. Весной к этому дню уже во всю зеленела трава, поэтому скотину отправляли на луга.

Холостых парней в этот день было принято отправлять в поле с разными угощеньями. Вечером к ним присоединялись молодые незамужние девушки, и начиналась настоящая гулянка с хороводами, песнями и плясками. На Николу родители отправляли своих детей во взрослую жизнь, поэтому с этого дня контроль над ними не осуществлялся.

Как правило, с Николы Угодника на улице устанавливалась теплая погода. Если утро в этот день выдастся туманным, то люби умывались росой, чтобы прибавить себе здоровья, крепости и сил на весь год. Хорошим предвестником сегодня считался теплый дождь, сулящий богатый урожай в этом году.