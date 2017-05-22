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Курс доллара на сегодня, 22 мая 2017: эксперты озвучили курс доллара и евро на июнь 2017

Опубликовано 21.05.17 23:46 Курс доллара на сегодня, 22 мая 2017: эксперты озвучили курс доллара и евро на июнь 2017

Курс валют на сегодня, 22 мая 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 22 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 22 мая 2017 составляет 57,16 руб., курс евро на сегодня равен 63,64 руб.

Прогноз курса доллара на июнь 2017 в России: мнение эксперта

Замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова констатирует, что попытка объявить импичмент 45-му президенту США, равно как и публичные скандалы, связанные с заявлениями либо действиями Дональда Трампа, способны напугать волатильные финансовые рынки.

По оценкам экспертов, курс доллара до конца ужшкммт июня может колебаться в широком диапазоне от 56 до 60 рублей.

"В случае маловероятного импичмента Трампу рубль может реагировать так же, как и в прошлом году на Brexit - падением в моменте и "супердоходностью" по итогам года, когда доллар может опуститься даже ниже 55 рублей", - цитирует специалиста RNS.

Она отметила, что если скандал вокруг Трампа получит новый виток, а ФРС на заседании 14 июня примет решение о повышении процентной ставки, то американская валюта может развернуться наверх, до 1,09-1,1 доллара за евро.

"Что касается пары доллар/рубль, то влияние скандалов вокруг Трампа на нее может быть более противоречивым, чем на пару евро/доллар", - добавила Мильчакова.
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