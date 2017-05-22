Курс доллара на сегодня, 22 мая 2017: эксперты озвучили курс доллара и евро на июнь 2017

Курс валют на сегодня, 22 мая 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 22 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 22 мая 2017 составляет 57,16 руб., курс евро на сегодня равен 63,64 руб.

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Замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова констатирует, что попытка объявить импичмент 45-му президенту США, равно как и публичные скандалы, связанные с заявлениями либо действиями Дональда Трампа, способны напугать волатильные финансовые рынки.

По оценкам экспертов, курс доллара до конца ужшкммт июня может колебаться в широком диапазоне от 56 до 60 рублей.

"В случае маловероятного импичмента Трампу рубль может реагировать так же, как и в прошлом году на Brexit - падением в моменте и "супердоходностью" по итогам года, когда доллар может опуститься даже ниже 55 рублей", - цитирует специалиста RNS.

Она отметила, что если скандал вокруг Трампа получит новый виток, а ФРС на заседании 14 июня примет решение о повышении процентной ставки, то американская валюта может развернуться наверх, до 1,09-1,1 доллара за евро.

"Что касается пары доллар/рубль, то влияние скандалов вокруг Трампа на нее может быть более противоречивым, чем на пару евро/доллар", - добавила Мильчакова.