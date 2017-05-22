На YouTube появилось ВИДЕО, как дядя боксера избил соперника после боя за титул чемпиона

Во время боя за титул временного чемпиона во втором среднем весе по версии IBF родственник одного из боксеров избил его соперника прямо на ринге. На Ютуб опубликовано видео инцидента.

Поединок за титул чемпиона мира по версии IBF между венесуэльским боксером Хосе Ускатеги и представителем США Андре Диррелом завершился скандалом.

Поединок проходил с преимуществом Ускатеги, но завершился неоднозначной победой Диррелла. В конце восьмого раунда венесуэльский боксер провёл комбинацию, отправив своего соперника в нокаут. Однако последний удар был нанесён уже после гонга, оповестившего об окончании раунда. В итоге рефери принял решение дисквалифицировать венесуэльца, отдав ужшкммт победу Дирреллу.

После решения судей на ринге начался скандал, в ходе которого дядя Андре Диррела Леон Лоусон неожиданно нанес Ускатеги несколько ударов по лицу.

YouTube ВИДЕО: дядя боксера избил соперника после боя чемпионского боя

Телекомментатор ESPN Дэн Рафаэль в своём Twitter сообщил, что после инцидента Лоусон сбежал со стадиона, теперь его разыскивает полиция.