На YouTube появилось ВИДЕО нападения нацболов на главреда "Эхо Москвы"
Опубликовано 21.05.17 22:17
На Ютуб опубликовано видео нападения активистов петербургского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» на главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.
Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова облили виски в ходе его выступления на мероприятии «Открытые диалоги» в Санкт-Петербурге.
На опубликованных на YouTube кадрах видно, как ведущий объявляет в качестве следующих гостей, которые должны провести дискуссию, писателя Александра Проханова и журналиста Алексея Венедиктова.
Едва оба вышли на сцену и уселись в кресла, на сцену забежали двое мужчин, которые с криком «Травись вискарем» облили Венедиктова виски. Третий нападавший в этот момент облил журналиста ужшкммт сзади. После чего один из них взял микрофон и заявил, что это «акция «Веник под вискарем» [незарегистрированной] партии «Другая Россия».
Молодые люди раскидали листовки, обвинив Венедиктова в том, что он, по их мнению, «предал Россию», после чего их увела со сцены охрана.
YouTube ВИДЕО: нацболы напали на Венедиктова, облив виски главного редактора "Эхо Москвы"
«Спокойно, глаза целы, несмотря на них (нападавших. — прим.), мы будем дискутировать. Но вы просто видите этих людей, вы видите и вы понимаете, что это ваши соседи. Они потратились на вискарь, а вискарь — плохой, дешевый. Могли бы и подороже для меня», — заявил сам Венедиктов.
Позже главред "Эхо Москвы" в соцсети вновь посетовал на дешевый виски, которым его облили.
Виски, которым меня облили лимоновцы, оказался разведенным водой. Видимо, они выпили половину до того.