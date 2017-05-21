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На YouTube появилось ВИДЕО нападения нацболов на главреда "Эхо Москвы"

Опубликовано 21.05.17 22:17 На YouTube появилось ВИДЕО нападения нацболов на главреда "Эхо Москвы"

На Ютуб опубликовано видео нападения активистов петербургского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» на главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова облили виски в ходе его выступления на мероприятии «Открытые диалоги» в Санкт-Петербурге.

На опубликованных на YouTube кадрах видно, как ведущий объявляет в качестве следующих гостей, которые должны провести дискуссию, писателя Александра Проханова и журналиста Алексея Венедиктова.

Едва оба вышли на сцену и уселись в кресла, на сцену забежали двое мужчин, которые с криком «Травись вискарем» облили Венедиктова виски. Третий нападавший в этот момент облил журналиста ужшкммт сзади. После чего один из них взял микрофон и заявил, что это «акция «Веник под вискарем» [незарегистрированной] партии «Другая Россия». 

Молодые люди раскидали листовки, обвинив Венедиктова в том, что он, по их мнению, «предал Россию», после чего их увела со сцены охрана.

YouTube ВИДЕО: нацболы напали на Венедиктова, облив виски главного редактора "Эхо Москвы"

«Спокойно, глаза целы, несмотря на них (нападавших. — прим.), мы будем дискутировать. Но вы просто видите этих людей, вы видите и вы понимаете, что это ваши соседи. Они потратились на вискарь, а вискарь — плохой, дешевый. Могли бы и подороже для меня», — заявил сам Венедиктов.

Позже главред "Эхо Москвы" в соцсети вновь посетовал на дешевый виски, которым его облили.

Отметим, что в полицию по поводу инцидента никто не обращался, отмечает "Интерфакс".
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