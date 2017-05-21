Под крики "Позор!" и "Брехло!" Порошенко сбежал от толпы под Киевом (ВИДЕО)

В Сети появилось видео побега Порошенко под свист и крики людей "Позор!" и "Брехло!" во время посещения Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

В Сети появилось видео, на котором запечатлено как президент Украины Петр Порошенко спешно покидает территорию Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" под Киевом, куда украинский лидер прибыл к мемориальному комплексу, чтобы отметить День памяти жертв политических репрессий, ежегодно отмечаемый в стране 21 мая.

В ходе посещения комплекса Порошенко выступил с речью, заявив, что "каждой клеточкой чувствует людоедское сходство нацистского и сталинского режимов". Но когда Порошенко уже собирался уходить, его окружили ужшкммт несколько десятков человек, которые начали задавать ему вопросы, сообщает "Громадське радио".

Граждане поинтересовались у украинского лидера, почему "в самом бедном государстве Европы настолько богатый президент" и потребовали от него "придержать судей, чтобы те не воровали".

Однако Порошенко не стал отвечать на эти вопросы и покинул заповедник вместе с супругой.

При этом люди кричали ему вслед "Позор!", "Брехло!" и "В отставку!"