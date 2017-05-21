Хоккей Канада - Швеция 21 мая 2017: трансляция онлайн, где смотреть финал ЧМ 2017 (ВИДЕО)

Подробности предстоящего финала ЧМ по хоккею 2017 Канада - Швеция 21 мая 2017, по какому каналу трансляция на матч, прогноз на игру - читайте в материале Topnews.

В Германии 21 мая 2017 года состоится финал Чемпионата мира по хоккею 2017. На льду "Ланксесс-Арены" в Кельне сойдутся сборные Канады и Швеции. Начало в 21:45 мск.

Канада - Швеция 21 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире финал Чемпионата мира по хоккею 2017 Канада - Швеция 21 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за игрой онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:40 мск.

Финал ЧМ 2017 Канада - Швеция 21 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Канада - Швеция 21 мая 2017: перед матчем

На групповом этапе Чемпионата мира по хоккею 2017 Канада потерпела единственное поражение - от ужшкммт сборной Швеции (2:3Б). В 1/4 финала сборная проиграла Германии (2:1), а затем одолела россиян (2:4).

Шведы в группе проиграли россиянам (1:2Б) и США (3:4), одолев в четвертьфинале Швейцарию (3:1), а в 1/2 финала - Финляндию (4:1).

До этого сборные Канады и Швеции встречались в четвертьфинале прошлого ЧМ по хоккею. В том поединке шведы потерпели сокрушительное поражение - 0:6.

Канада - Швеция 6:0 ВИДЕО голов

Защитник сборной Швеции Джон Клингберг поделился своими мыслями относительно грядущего финала.

"Финал с Канадой — звучит неплохо. Финал не будет похож на игру с Финляндией. Думаю, канадцы будут играть мощнее, чем финны сегодня. И у нас, и у них в составе много игроков из НХЛ, так что это будет как игра НХЛ на большой площадке. Должно быть весело", - сказал игрок.

Канада - Швеция 21 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают канадцев фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу команды со средним коэффициентом 1,8, на ничью - 4,5, на успех шведов - 3,5.