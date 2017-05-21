Россия - Финляндия, счет 5:3: обзор матча от 21.05.2017, видео голов, результат ЧМ 2017 (ВИДЕО)

21 мая на чемпионате мира по хоккею 2017 в матче за третье место сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 5:3.

После драматичного полуфинала с канадцами, который сборная России проиграла со счетом 3:5, подопечные Олега Знарка встречались в борьбе за бронзовые награды с командой Финляндии, уступившей накануне в другом полуфинале команде Швеции (1:4).

Матч, состоявшийся 21 мая на льду "Ланксесс-Арены" в Кельне, завершился победой россиян со счетом 5:3. При этом наши хоккеисты заставили поволноваться болельщиков в третьем периоде, когда при счете 4:0 финны сократили счет до минимума.

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Первые два периода, как и в ужшкммт полуфинальном матче с Канадой, россияне полностью завладели инициативой, отправив в ворота "Суоми" сразу четыре шайбы.

На 7-й минуте счет открыл Никита Гусев. Далее во втором периоде отличились Владимир Ткачев (22), вновь Никита Гусев (28) и Богдан Киселевич (29).

Казалось, ничто не помешает наших игрокам довести матч до победы, когда в третьем периоде на "красную машину" вновь нашло проклятье третьего периода.

За шесть минут сборная России умудрилась пропустить сразу три шайбы. Микко Рантанен, Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен едва не повергли российских болельщиков в состояние шока.

К счастью на 49-й минуте Никита Кучеров, проявив индивидуальное мастерство, со второй попытки пробил финского голкипера и принес сборной России бронзовые награды.

Хоккей Россия - Финляндия, счет 5:3. ВИДЕО голов