Хоккей, Россия - Финляндия 21 мая 2017: онлайн трансляция, где смотреть матч ЧМ 2017, прогноз (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча чемпионата мира по хоккею 2017 Россия - Финляндия 21 мая 2017, по какому каналу трансляция, прогноз на игру, ставки букмекеров - обо всем этом читайте в материале TopNews.

Кельнская "Ланксесс-Арена" принимает 21 мая 2017 года матч за третье место Чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными России и Финляндии. Начало в 17:15 мск.

Хоккей Россия - Финляндия 21 мая 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу

Прямая трансляция матча Чемпионата мира по хоккею 2017 за третье место Россия - Финляндия 21 мая 2017 пройдет в эфире Первого канала. Онлайн наблюдать за поединком можно на сайте телеканала. Начало трансляции в 17:15 по мск.

Хоккей Россия - Финляндия. Прямая трансляция 21 мая 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО

Россия - Финляндия 21 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры не сомневаются в успехе россиян в этом поединке ужшкммт и принимают ставки на победу команды Олега Знарка в среднем с коэффициентом 1,5, на ничью - 5,3, на успех Финляндии - 5,3.

Ставку на победу финнов с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 3.36, а на победу сборной России — за 1.37.

По словам экспертов, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.67, а на ТМ 5,5 шайбы — 2.34.

Россия - Финляндия 21 мая 2017: перед матчем

Россияне уверенно прошли групповой этап ЧМ по хоккею 2017, проиграв лишь американцам - 3:5. В 1/4 финала сборная одолела чехов (3:0), но в полуфинале проиграла Канаде (2:4).

Россия - Канада 2:4 ВИДЕО голов

Финляндия в группе потерпела поражение от Франции (1:5), Чехии (3:4Б) и Канады (2:5), одолев других соперников. В матче четвертьфинала сборная одолела США (0:2) и проиграла Швеции (1:4).

Швеция - Финляндия 4:1 ВИДЕО голов

До этого Россия и Финляндия встречались в матче Еврохоккейтура в минувшем апреле. Тот поединок закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.

Россия - Финляндия 0:1 ВИДЕО голов

Главный тренер "Нефтехимика", экс-тренер сборной России Андрей Назаров считает, что команде необходимо продолжать работу, несмотря на поражение от канадцев.

"Я верю в нашу команду и в наших хоккеистов. В Кёльне у них сумасшедшая поддержка: вокруг — переполненные 18-тысячные трибуны, позади — многомиллионная Россия. Жизнь на этом полуфинале не заканчивается — надо продолжать работу. Не имеем права расклеиваться", - сказал специалист.

Вратарь сборной Финляндии Харри Сятери уверен, что в матче за третье место его сборной нужно сыграть лучше, чем в полуфинале.

"В сборной России много мастеров, надо быть с ними осторожными. Будет тяжело забыть поражение от Швеции, но мы должны это сделать и настроиться на завтрашний матч. Нам просто нужно сыграть лучше, чем в полуфинале", - отметил он.

Нападающий финнов Оскар Осала также заявил, что команда даст бой России.

"В полуфинале выиграл тот, кто был лучше. Матч с командой России станет для нас ещё одним шансом завершить этот турнир на положительной ноте. Я уверен, что мы сможем восстановиться на 100% и дадим бой России. Безусловно, нам нужна бронзовая медаль. Я знаю много ребят, с которыми играю в КХЛ, но не знаю, поможет мне это как-то или нет", - сказал игрок.

Защитник сборной Финляндии Лассе Кукконен также заявил, что его команда хочет завоевать бронзовые медали.

"Матч с Россией будет тяжёлым. Правда, я не видел полуфинала Канада — Россия, мы готовились к своему матчу. Конечно, нам важно выиграть бронзовые медали. В любом матче хочется побеждать", - отметил спортсмен.

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки, в свою очередь, заявил, что каждый в его сборной хочет победить Россию.

"До матча мы знали, что сборная Швеции — квалифицированная команда. Мы хорошо начали встречу, но потом соперник забил, и мы растерлись. Мы играли лучше и лучше, но затем заработали удаления и пропустили. Мы проиграли этот матч из-за удалений. Моменты были, но моя команда их не реализовала. Думаю, самая важная вещь перед завтрашней игрой за третье место — это то, как быстро мы забудем поражении от Швеции и подготовимся к игре с Россией. У нас хорошая команда, и мы будем бороться за третье место. Каждый хочет обыграть Россию", - сказал специалист.