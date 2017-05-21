Хоккей Россия - Финляндия сегодня: прогноз на матч 21.05.2017, смотреть онлайн ЧМ 2017, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча чемпионата мира по хоккею Россия - Финляндия 21 мая 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

21 мая 2017 годна на льду "Ланксесс-Арены" в Кельне сборная России по хоккею встретися с Финляндией в матче за третье место Чемпионата мира по хоккею 2017. Начало в 17:15 мск.

Россия - Финляндия 21 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире матч за бронзу ЧМ по хоккею 2017 Россия - Финляндия 21 мая 2017 покажут по Первому каналу, в Интернете следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало трансляции в 17:15 по мск.

Хоккей Россия - Финляндия. Прямая трансляция 21 мая 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО

Россия - Финляндия 21 мая 2017: перед матчем ЧМ 2017

Сборная России ужшкммт по хоккею бодро прошла групповой этап, допустив единственную осечку в матче с США (3:5). В плей-офф команда Олега Знарка без проблем преодолела сопротивление Чехии (3:0), но не смогла в полуфинале справиться с Канадой (2:4).

Финны в группе проиграли Франции (1:5), Чехии (3:4Б) и Канаде (2:5), победив в остальных поединках. В четвертьфинале Суоми прошли США (0:2) и остались за бортом после матча со Швецией (1:4).

В последний раз Россия и Финляндия встречались в матче Еврохоккейтура. Тот поединок закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.

Россия - Финляндия 0:1 ВИДЕО голов

Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен заявил, что в матче за третье место его команда сделает все возможное для победы.

"Я думаю, мы смотрелись достойно сегодня. Играли с серьёзным соперником, показав одну из лучших встреч на турнире. После США было тяжело восстановиться, где-то сегодня это сказалось. Нюландер и Бекстрём доставили нам много проблем, в том числе и в большинстве. Конечно, мы хотим выиграть бронзовые медали в матче с Россией. Это большая ответственность — сыграть за призовое место чемпионата мира. Мы выйдем на лёд и сделаем всё для победы. Матч между Канадой и Россией я не смотрел", - заявил спортсмен.

Россия - Финляндия 21 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают россиян однозначными фаворитами поединка и принимают ставки на победу подопечных Олега Знарка в среднем с коэффициентом 1,5, на ничью - 5,3, на успех Финляндии - 5,3.