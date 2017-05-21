Сестра Кейт Миддлтон вышла замуж за финансиста Джеймса Мэттьюса (ФОТО)

Свадьба с королевским размахом прошла в Великобритании.

Накануне в Великобритании прошла красочная церемония бракосочетания младшей сестры герцогини Кембриджской Кейт — 32-летней Филиппы "Пиппы" Миддлтон. Ее избранником стал 40-летний финансист, обладатель миллионного состояния Джеймс Мэттьюз.

На свадьбе присутствовала сама Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом и детьми - принцем Джордж и принцессой Шарлоттой, а также брат Уильяма принц Гарри. В рамках церемонии самые маленькие члены королевской семьи несли обручальные кольца к алтарю и цветы.

После церемонии молодожены и гости отправились в поместье семьи Миддлтон, в ужшкммт котором вечером состоится банкет.

По информации BBC News, на невесте было платье, изготовленное без единого шва. Ее сестра была одета скромнее - она выбрала нежно-персиковое платье Alexander McQueen и дополнила образ шляпкой от Jane Taylor и серьгами от Kiki McDonough.