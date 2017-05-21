 
TOP 10

1 СМИ: избитый в Канкуне россиянин парализован, его охраняют

2 Французский автогонщик выжил после аварии на скорости 370 км/ч (ВИДЕО)

3 Вице-президенту Союза ММА России в ходе конфликта боец сломал челюсть

4 Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости

5 "Приезжай, похорони меня": в Москве нашли тело мужчины со связанными руками и пакетом на голове

6 Стена или река: блогерам не дает покоя новая оптическая иллюзия (ФОТО)

7 Ученые назвали продукты, которые нельзя есть на завтрак

8 Сестра Кейт Миддлтон вышла замуж за финансиста Джеймса Мэттьюса (ФОТО)

9 Пушков рассказал, кто пострадает от возможного введения Украиной визового режима с РФ

10 В Канаде морской лев схватил девочку и утащил под воду (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Сестра Кейт Миддлтон вышла замуж за финансиста Джеймса Мэттьюса (ФОТО)

Опубликовано 21.05.17 13:13 Сестра Кейт Миддлтон вышла замуж за финансиста Джеймса Мэттьюса (ФОТО)

Свадьба с королевским размахом прошла в Великобритании.

Накануне в Великобритании прошла красочная церемония бракосочетания младшей сестры герцогини Кембриджской Кейт — 32-летней Филиппы "Пиппы" Миддлтон. Ее избранником стал 40-летний финансист, обладатель миллионного состояния Джеймс Мэттьюз. 

На свадьбе присутствовала сама Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом и детьми - принцем Джордж и принцессой Шарлоттой, а также брат Уильяма принц Гарри. В рамках церемонии самые маленькие члены королевской семьи несли обручальные кольца к алтарю и цветы.

После церемонии молодожены и гости отправились в поместье семьи Миддлтон, в ужшкммт котором вечером состоится банкет.

По информации BBC News, на невесте было платье, изготовленное без единого шва. Ее сестра была одета скромнее - она выбрала нежно-персиковое платье Alexander McQueen и дополнила образ шляпкой от Jane Taylor и серьгами от Kiki McDonough.
Другие материалы по этой теме

"Как у принцессы Дианы": "жених" Шурыгиной рассказал о грядущей свадьбе в Лондоне (ФОТО)

United Airlines сняла с рейса молодую пару, летевшую на собственную свадьбу

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга