Сестра Кейт Миддлтон вышла замуж за финансиста Джеймса Мэттьюса (ФОТО)

Накануне в Великобритании прошла красочная церемония бракосочетания младшей сестры герцогини Кембриджской Кейт — 32-летней Филиппы "Пиппы" Миддлтон. Ее избранником стал 40-летний финансист, обладатель миллионного состояния Джеймс Мэттьюз.

На свадьбе присутствовала сама Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом и детьми - принцем Джордж и принцессой Шарлоттой, а также брат Уильяма принц Гарри. В рамках церемонии самые маленькие члены королевской семьи несли обручальные кольца к алтарю и цветы.

