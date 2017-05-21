Ученые назвали продукты, которые нельзя есть на завтрак

Диетологи рассказали, чего лучше не есть в начале дня.

Ученые рассказали, какие продукты ни в коем случае нельзя есть на завтрак. По словам специалистов, в начале дня ни в коем случае нельзя пить холодные и газированные напитки: их употребление может вызвать спазм сосудов слизистой, а присутствующий в напитке газа может спровоцировать раздражение, что, в свою очередь, способно привести к затруднению процесса пищеварения и даже ужшкммт к развитию воспаления. Вместо этого специалисты рекомендуют выпивать утром стакан обычной воды комнатной температуры.

Нельзя употреблять на голодный желудок и кофе, так как содержащийся в нем кофеин также раздражает слизистую. При этом если выпить кофе и после выкурить сигарету, то можно "заработать" изжогу. Отметим, что медики все же разрешают выпить чашечку кофе после завтрака.

Под запретом оказались пирожные, сладкие булочки, круасаны и прочая выпечка. Оказалось, что сладкое на голодный желудок заставляет поджелудочную железу перенапрягаться, выбрасывая большое количество инсулина, что способно привести к ожирению. Кроме того, после такого завтрака вы почувствуете голод уже через пару часов. По словам диетологов, дрожжевая выпечка, особенно горячая провоцирует усиленное газообразование в кишечнике. Поесть такие продукты врачи разрешают его после овсянки или яичницы.

Апельсиновый сок также категорически запрещен диетологами к употреблению по утрам: фруктовые кислоты, эфирные масла из цитрусового фреша раздражают слизистую желудка. Можно выпить стакан апельсиновый сок после овсянки, предварительно поставив свежевыжатый сок на лед на 10-15 минут, чтобы все эфирные масла улетучились.

Столь любимое многими употребление йогуртов, кефира и прочих кисломолочных продуктов на завтрак, по утверждению диетологов, считается бесполезным, ведь дружественные бактерии, попадающие в агрессивную среду голодного желудка, мгновенно погибают, поэтому такие продукты лучше съесть через час-полтора после завтрака.

Не рекомендуют в качестве завтрака употреблять фрукты и ягоды из-за того, что содержащееся в них кислоты раздражают желудок, а мелкие косточки из клубники могут травмировать пустую слизистую. Раздражающе действует и грубая клетчатка кожуры некоторых фруктов (груши или хурмы), а виноград и черешня могут вызвать вздутие живота.

Считавшиеся столь полезными для завтрака отруби также попали под запрет. Оказалось, что они как губка вытягивают воду из организма. Этот продукт лучше употреблять в другое время дня, пишет "Комсомольская правда".