Ученые назвали продукты, которые нельзя есть на завтрак

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Как звезды расслабляются на яхтах, думая, что их никто не видит
Далее 53 фото | На днях на знаменитой яхте российского олигарха Романа Абрамовича были пойманы в объектив папарацци актер Орландо Блум и...
13 знаменитостей-наркоманов, о пристрастиях которых многие не догадывались
Далее 13 фото | Многие тщательно скрывают свои вредные привычки, другие под давлением славы начинают искать утешение в наркотическом бре...
В Америке создали секс-куклу, способную к имитации оргазма
Далее 6 фото | Компания Abyss Creations заявила о том, что производимая ей секс-кукла RealDoll получит возможность имитировать оргазм. ...
Как выглядит бедность в разных странах мира?
Далее 32 фото | Бедность - понятие относительно. Если кратко, то это невозможность человека вести обычный образ жизни в силу отсутствия ...
Зарубежные звезды "Дискотек 80-х": что с ними стало
Далее 54 фото | 18 мая 1957 года родился Мишель Крету, немецкий музыкант румыно-австрийского происхождения, основатель и лидер некогда ч...
В Китае медики подрались во время операции
Далее видео | Невероятный случай произошел в одной из больниц китайской провинции Хэнань. Судя по видеозаписи, которая уже обошла весь...
Агрессивная выдра едва не съела мужчину
Далее видео | Рори МакФерсон из Шотландии заметил на дороге выдру и решил снять ее поближе на камеру. Животное повело себя непредсказу...
Экстремалы переплыли реку Кубань на «Ниве»
Далее видео | Видео с отчаянной переправой опубликовал 17 мая в соцсети очевидец подвига Андрей Нагорный. В описании ролика мужчина по...
Невеста подожгла свадебное платье ради эффектной фотосессии
Далее видео | На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как фотограф поджег подол платья девушки и резко отбежал, чтобы успеть сделат...
На YouTube вернулся Mr. Freeman
Далее видео | Ролик, который стал 59-м по счету в серии, называется «Совесть: Вы заметили, что происходит со словами?» Он посвящен рол...
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.